نادية الجندي: فكرت بالاعتزال بسبب "خمسة باب".. و"عارفة مين ورا سحب الفيلم"

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- منى الموجي:

قالت الفنانة نادية الجندي إنها ظُلمت بسبب رفع فيلم "خمسة باب" من دور العرض بعد أسبوع واحد من طرحه، وتردد وقتها أنه يسيء لمصر بينما العمل كوميدي ولا يتعرض لأي أمر يخص البلد، حسب قولها.

وتابعت في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الأحذ ضمن برنامج تكريمها في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية: "تظلمت واللجنة اللي شافت الفيلم قالت ينزل تاني مفيهوش حاجة بس قرارها لم يُنفذ، ذهبنا للمحاكم وقعد 8 سنين، كنت حزينة جدا وفكرت مكملش فن، وعارفة مين ورا سحب الفيلم".

وأضافت "كانت عملية مدبرة واللي أعاد الفيلم فاروق حسني الذي أكن له كل التقدير، أثبتوا إنها عملية مدبرة، حصل لي وقتها نوع من الاحباط مش قادرة أقف امام كاميرا، وكان المخرج أشرف فهمي عايزني أعمل (الخادمة) حسيت اني اتهزيت مش قادرة على العطاء، قالي انتي مش فيلم واحد انتي افلام واعمال واستمرارية، نزلني وعملت الفيلم وانا من جوة مجروحة، ونجح الخادمة، وكسر الدنيا وعمل إيرادات، وخدت فيه جوايز 12 جايزة عشان اثبت لهم اني مش فيلم، وانهم مشالوش نادية الجندي من التاريخ".

"خمسة باب" شارك في بطولته إلى جوار نادية الجندي، الفنان عادل إمام "الزعيم"، والفنان الكبير فؤاد المهندس.