القناة الأولى المغربية تكشف عن برمجتها لشهر رمضان 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 28 مارس 2021 07:47 مساءً - أعلنت القناة الأولى المغربية عن البرمجة الخاصة بشهر رمضان المقبل. وأشارت القناة إلى أنها أعدت لمشاهديها خلال الشهر المبارك برمجة "استثنائية" تضم باقة متنوعة من البرامج الجديدة بطاقات مغربية مائة بالمائة".









يوميا، و في الساعة 18.30 سيكون المشاهد المغربي على موعد مع سلسلة "أحلام سيتي"، وهي من إخراج مراد الخودي، ومشاركة محمد خيي، وعمر لطفي، وفاطمة الزهراء بناصر، ونادية آيت، والبشير واكين، ومحمد الشوبي، وناصر أقباب، وفاطمة الزهراء الحرش، ورجاء لطيفين.



بفارق 35 دقيقة سوف تبث القناة الأولى، سيت كوم "قهوة نص نص" وهو من إخراج هشام الجباري، ومشاركة محمد باسو، وبديعة الصنهاجي، وسعيد آيت باجة، وساندية تاج الدين، وفتاح الغرباوي.



و تزامنا مع توقيت الإفطار، تعرض الأولى سيتكوم "دار الهنا"، من إخراج إدريس الروخ، ومشاركة محمد الجم، ونزهة الركراكي، وعبد الصمد مفتاح الخير، وجليلة التلمسي، وعادل أبا تراب، ورشيد رفيق.



ويشرف المخرج إدريس الروخ أيضا على مسلسل "بنات العساس"، وهو من بطولة عزيز الحطاب، وسعاد خيي، ودنيا بوطازوت، ومنى فتو، ومحسن مالزي، وساندية تاج الدين.

مسلسلات تعرض حاليا



وتعتمد الأولى في برمجتها على مسلسلات تعرض حاليا، إذ سيستمر بث حلقات جديدة منها في رمضان المقبل، وهي "لبيوت أسرار"، الذي يعرض كل اثنين من شهر رمضان في الساعة 23 مساء، بالإضافة إلى مسلسل "صلا وسلام"، الذي يعرض كل يوم أربعاء في الساعة 23 مساء.

ويحضر ضمن برمجة الأولى لرمضان، الجزء الثاني من مسلسل "الماضي لا يموت" ، الذي يخرجه هشام الجباري، ويعرف مشاركة رشيد الوالي، وفاطمة خير، وأمين الناجي، وفاطمة الزهراء بناصر، وأحلام الزعيمي، وسعيد آيت باجة، وناصر أقباب.

مسلسل تاريخي



ويلتقي جمهور القناة الأولى مع مسلسل تاريخي بعنوان "سالف عذرا" كل خميس في الساعة 23.00، وهو من إخراج جميلة البرجي، ويشهد مشاركة كل من هدى صدقي، وعباس كاميل، وربيع القاطي، وأمال التمار، وجواد السايح.

أفلام مغربية وبرامج دينية ووثائقية



ولعشاق الأفلام المغربية، أعدت القناة الأولى لبرمجتها الرمضانية فيلمين جديدين، حيث سيكون المغاربة كل يوم أحد على الساعة 22:15 مع واحد منهما، وهي: "مولات الورد" لعبد الله فركوس وجميلة الهوني، و"القافز" لطارق بخاري وحسنا المومني.

ولن تخلو البرمجة الرمضانية للأولى من البرامج الدينية والوثائقية فجهزت أربعة برامج دينية يومية هي: "في ظلال الإسلام"، "حديث الصائم"، "الدروس الحسنية"، "المسيرة القرآنية"، وأعمال وثائقية من قبيل"أملاي"، "ألف مرحبا"، "المكار بين الإعلام والترفيه"، إضافة إلى برنامج حواري أسبوعي بعنوان " أثر ونظر" يناقش مختلف القضايا والأسئلة المعرفية والثقافية والاجتماعية والتاريخية من زاوية فكرية إسلامية.