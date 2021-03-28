سعد الصغير ضيف مبروك عطية في رمضان

ياسر رشاد - القاهرة - تصدر المطرب عمر كمال ، خلال الأيام الماضية مواقع التواصل الإجتماعي ، وذلك بعد إعلانه المشاركة في برنامج الدكتور مبروك عطية،الذي من المقرر عرضه في رمضان المقبل.

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وأعلن أيضًا النجم الشعبي سعد الصغير مشاركته في نفس البرنامج ، حيث نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام -Instagram" ، مجموعة من الصور تجمعه بالدكتور مبروك عطية من كواليس الحلقة.

وعلق سعد علي الصور قائلًا: "مع الأستاذ الجميل الي أنا دايمًا شخصيًا بحبه جدًا وبفضل أتابعه كثير.. دكتور مبروك عطية.. انتظرونا قريبآ".

من ناحية أخرى رد عمر كمال على الهجوم الذي تعرض له بعد إعلان مشاركته في برنامج مبروك عطية الجديد وعبر صفحته الرسمية على"الفيس بوك - Facebook".

قائلًا: "اتصورت صورة وأتشرف بده مع فضيلة الشيخ مبروك عطية، في لقاء هيتذاع معاه في رمضان إن شاء الله، وحلقة كلها خير وكلام محترم.. كلام الناس وتعليقاتهم حسستني أنه متصور كافر أو مرتد، كومنتات كلها ازاى ده يتصور مع ده!! مع أني مش وحش للدرجة دي".

وأضاف كمال" زي بالظبط ما خلوني أبطل أفكر أصلي في المسجد، أول ما أخش بحس

إني إنسان منبوذ والناس بتبصلي بصة غريبة لدرجة سمعت واحد بيقول للتاني أقف جمبه أنت لأحسن ربنا ميتقبلشي مني صلاة!!، ومش بقول إني مقطع السجادة أنا زي أي إنسان بيقطع في الصلاة وبيرجع بس ساعات ببقى حابب أدخل المسجد، وفعلا بطلت ده من الناس".

يذكر أن الدكتور مبروك عطية، يقدم خلال شهر رمضان 2021 برنامجًا إنسانيًا بعنوان "كلام مبروك"، يستقبل فيه حالات تحتاج لتبرعات، كما يستضيف يوميًا نجم مختلف يُسلم الحالة ما تحتاجه من طرف صناعي أو رأس مال مشروع صغير أو شقة للإيواء.

من جانب آخر كان الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية قد أكد أن عمر كمال ليس ممثلا نقابيًا، مما أدى لاستبعاده من دوره في مسلسل "بين السما والأرض" المقرر عرضه في رمضان 2021.