هيفاء وهبي بوزن زائد في أحدث ظهور لها ..فيديو

ياسر رشاد - القاهرة - أنضمت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي عالم "تيك توك" مؤخرًا، وظهرت من خلال مقاطع فيديو تتسم بالعفوية والدعابة مع أصدقائها.

وظهرت هيفاء وهبي في أحدث فيديو لها على التطبيق "التيك توك" وهي ترقص بطريقة عفوية مع أصدقائها مستعينة بفلتر زيادة الوزن

على أغنية I Like to Move It لإريك موريلو.

يشار إلى أن هيفاء وهبي يعرض لها مسلسل "أسود فاتح" عبر قناة mbc، بطولة معتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وروجينا ونانسي

صلاح وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.

View this post on Instagram A post shared by Roland judge (@roland.judge)

