محمد محمود عبدالعزيز عن الاختيار 2 : تشرفت بالانضمام لـ منظومة عظيمة

ياسر رشاد - القاهرة - علق النجم محمد محمود عبد العزيز، على مشاركته في مسلسل "الاختيار 2"، الذي من المقرر عرضه رمضان 2021 ، جاء ذلك خلال لقائه في برنامج The Insider بالعربي.

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قال عبدالعزيز ، إنه تشرف بانضمامه لمنظومة "الاختيار 2" العظيمة بشكل كامل، لافتًا

إلى أنه لم يكن بينه وبين كريم عبد العزيز، الذي جمعته به معظم مشاهده، مبارزة أو منافسة فنية من أي نوع، لأنه يعتبر كريم أخًا له، فهما على صلة صداقة عائلية منذ سنوات كثيرة.

وأضح أن أجواء التصوير كانت مريحة بالنسبة إليه،

بسبب الاندماج المتواجد بين فريق العمل.

يذكر أن مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكى وإياد نصار وإنجى المقدم وأسماء أبو اليزيد ومحمد علاء وإسلام جمال وأحمد شاكرعبد اللطيف ورياض الخولى.

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