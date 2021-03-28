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شاهد.. تكريم هاني البحيري لدعمه احتفالية المرأة المعيلة في المنيل

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ياسر رشاد - القاهرة - كرم مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري خلال احتفالية "يوم المرأة المعيلة " الذي تنظمه مبادرة "حياة جديدة" للعام الخامس على التوالي وذلك باحد المراكب النيلية بمنطقة المنيل. 

 

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جاء تكريم البحيري لدعمه "يوم المرأة المعيلة" وقام بتقديم الدرع له النائب البرلماني مصطفى كمار نجلاء

عياد مسؤلة مبادرة حياة" جديدة ". وحرص البحيري على تكريم الأمهات السيدات المعيلة وإهدائهن بعض الهدايا  الخاصة من أعماله وتبادل التقاط الصور التذكارية معهن . مصمم الأزياء هاني البحيري

 

وكشف البحيري خلال الإحتفالية عن أنه فخور بأنه "ابن أمه"؛ لأنها تحملت رعايته وأشقائه في سن صغيرة

عقب وفاة والدهم لذا فهو يحترم ويقدر كل سيدة معيلة وخاصة اللاتي لديها أطفال ذوي قدرات خاصة. 

مصمم الأزياء هاني البحيري

 

وأضاف البحيري أن الله كرم الأمهات بأن جعل الجنة تحت أقدامهن واكثرهن تكريمًا اذا كانت أم وتعول أيتام او ذوي قدرات خاصة. 

مصمم الأزياء هاني البحيري

 

وأكد البحيرى بأنه قرر أن يضم مساعدات له من الأمهات اللاتي تعولن و لديهن ميولا للعمل في مجال الموضة وتصميم السهواريهات.

 

مصمم الأزياء هاني البحيري

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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