شاهد.. تكريم هاني البحيري لدعمه احتفالية المرأة المعيلة في المنيل

ياسر رشاد - القاهرة - كرم مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري خلال احتفالية "يوم المرأة المعيلة " الذي تنظمه مبادرة "حياة جديدة" للعام الخامس على التوالي وذلك باحد المراكب النيلية بمنطقة المنيل.

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جاء تكريم البحيري لدعمه "يوم المرأة المعيلة" وقام بتقديم الدرع له النائب البرلماني مصطفى كمار نجلاء

عياد مسؤلة مبادرة حياة" جديدة ". وحرص البحيري على تكريم الأمهات السيدات المعيلة وإهدائهن بعض الهدايا الخاصة من أعماله وتبادل التقاط الصور التذكارية معهن .

وكشف البحيري خلال الإحتفالية عن أنه فخور بأنه "ابن أمه"؛ لأنها تحملت رعايته وأشقائه في سن صغيرة

عقب وفاة والدهم لذا فهو يحترم ويقدر كل سيدة معيلة وخاصة اللاتي لديها أطفال ذوي قدرات خاصة.

وأضاف البحيري أن الله كرم الأمهات بأن جعل الجنة تحت أقدامهن واكثرهن تكريمًا اذا كانت أم وتعول أيتام او ذوي قدرات خاصة.

وأكد البحيرى بأنه قرر أن يضم مساعدات له من الأمهات اللاتي تعولن و لديهن ميولا للعمل في مجال الموضة وتصميم السهواريهات.

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