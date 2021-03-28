شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الشيخ عن أغنية "بحب سكوتي": معبرة عن الحياة اللى عايشينها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم طارق الشيخ في تصريحات لـ"الخليج 365"، عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على أغنية "بحب سكوتى" الذى طرحها مؤخرا وحققت نحاج كبير، وتعد من ضمن ألبومه الجديد.

وأضاف طارق الشيخ، أن ردود الأفعال على الأغنية فاقت توقعاته وتلقى عليها إشادات إيجابية من داخل الوسط الفني وخارجه، مشيرا إلى أن الأغنية تعبر عن الواقع الذى نعيشه من تجارب الحياة وهذا مايعتمد ويركز فيه في كل أغانيه.

أغنية "بحب سكوتى" من ألحان طارق الشيخ وكلمات حمو الماجيك وتوزيع رضوان التونسى وستوديو محمد الجندى.

وتقول كلمات الأغنية : بحب سكوتى علشان راحة من الحكايات ياريت كل الحياة تفضل كما البدايات، من إمتى الحزن غير شيء من اللى فات، عايشين في الدنيا نندم على اللى ضاع في الذكريات، ملعون زمن المصالح اللى خلاكم كده رغم إنى صالح شوفت ياما فرهدة القلب مش مسامح والهموم متجددة.

وطرح مؤخرًا النجم طارق الشيخ أحدث أغانيه والتي تحمل اسم "السادة الكرام" من ألحانه وكلمات سامح الكومى وتوزيع محمد جابر، وتعد من أغانى ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

وأكد النجم طارق الشيخ، مؤخرا أنه كان من المقرر طرح ألبومه الجديد خلال شهر ديسمبر قبل الماضى، ولكن انتشار فيروس كورونا تسبب فى تأجيله، قائلا:" عمرى ما اتصلت بشركة إنتاج وسألتها على ميعاد طرحه، ويحمل الالبوم عدد من المفاجآت، ويضم عددا كبيرا من الشعراء والموزعين والملحنين، من ضمنهم عزيز الشافعى وأشرف البرنس وطه الحكيم وتامر حجاج، وعصام حجاج وكريم عبد الوهاب وسيد شعبان عبدالرحيم وأحمد أمين وسامح الكومى وفضل الراوى وصلاح مندى، ومحمد النجار وإسلام شيبسى، ويضم ألبوم طارق الشيخ 8 أغانى متنوعة .