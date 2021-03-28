شكرا لقرائتكم خبر عن نانسي عجرم وسيرين عبد النور تحتفلان بأحد الشعانين مع عائلتهن.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة نانسي عجرم بعيد أحد الشعانين، والذي يوافق اليوم 28 مارس، ونشرت صورة لبناتها الثلاثة، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتهنئة ورسالة لجمهورها، قائلة :" ‏شعنينة مباركة.. إن شاء الله السنة الجاية منعيد كلنا بظروف أفضل"، ولاقت الصورة إعجاب عدد كبير من جمهورها ومتابعيها فور نشرها.



نانسي عجرم



بنات نانسي عجرم

وكذلك حرصت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور بالاحتفال مع عائلتها، ونشرت مجموعة صور مع زوجها وأبنائها خلال الاحتفال، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق :"شعنينة مباركة ... الله يخلصنا من هالظروف الصعبة يللي عم نمرق فيها جميعاً ونعرف نعيد بفرح ومن دون غصة".



سيرين عبد النور



زوج سيرين وابنها



سيرين وابنها كريستيانو



عائلة سيرين عبد النور

وأحد الشعانين أو عيد الشعنينة عند المسيحين هو الأحد السابع من الصوم الكبير والأخير قبل عيد الفصح ويسمى الأسبوع الذي يبدأ به بأسبوع الآلام، وهو يوم ذكرى دخول يسوع إلى مدينة القدس، ويسمّى هذا اليوم أيضًا بأحد السعف أو الزيتونة لأن أهالي المدينة استقبلوه بالسعف والزيتون المزيّن فارشين ثيابهم وسعف النخيل وأغصان الزيتون أمامه، لذلك يعاد استخدام السعف والزينة في أغلب الكنائس للاحتفال بهذا اليوم.

في الأردن ولبنان و فلسطين وسوريا والعراق، يعتبر أحد الشعانين مناسبة خاصة وعائلية، في هذا اليوم، يُحضر الأطفال الكنيسة مع فروع من أشجار الزيتون والنخيل، وبعد القداس تقام مواكب ترافقها فرق الكشافة، ويتخلل هذا اليوم احتفالات اجتماعية واجتماعات عائلية.