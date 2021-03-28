شكرا لقرائتكم خبر عن دوا ليبا فى طريقها لـ"التمثيل" بعد نجاحها فى عالم صناعة الموسيقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن النجمة العالمية دوا ليبا قادرة على استثمار كل خطوة نجاح حققتها، فبعد أن أثبتت نجاحها كنجمة بوب مذهلة قررت أن تأخذ خطوة جديدة فى عالم الفن وهو دخولها لعالم التمثيل.



دوا ليبا 2

وأكدت دوا ليبا مغنية " Don’t Start Now " خلال حديثها لصحيفة " لوس أنجلوس تايمز " إنها تقرأ حاليا عدة سيناريوهات لكى تأخذ خطواتها الأولى فى عالم التمثيل " ، وجاء هذا التصريح بعد أيام معدودة من فوز دوا ليبا البالغة من العمر ( 25 جنية ) جائزة الجرامى لأفضل ألبوم بوب للعام و ذلك بألبومها " Future Nostalgia " .

يذكر أن دوا ليبا تٌعرف أنها قادرة على عمل الموازنة بين حياتها المهنية الناجحة وحياتها الشخصية ، فبالرغم من تركيزها على انتاج اعمال موسيقية جديدة خلال هذه الفترة إلا أنها لا تتجاهل قضاء وقت ممتع مع صديقها السوبر موديل أنور حديد الذى جمعتهما قصة حب قوية منذ أكثر من عام ونصف و هو يسعى دائما لدعمها بشتى الطرق ، فقد ظهرت مؤخرا دوا ليبا مع أنور وهو الشقيق الأصغر لعارضتى الأزياء جى جى وبيلا حديد ، حيث كان الثنائى متوجهان لقضاء ليلة فى مطعم " Nobu " الشهير، لتناول وجبه العشاء فى أجواء رومانسية، كما رصد المصورين لحظة خروج الثنائى من المطعم واستقلالهما لسيارتهما الفارهة باللون الأسود .