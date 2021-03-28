طرح الإعلان الترويجي للجزء الثاني من مسلسل "المنصة"

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أبو ظبي: يعود مسلسل "المنصة" الذي تصدر قائمة مشاهدات نتفليكس بجزئه الثاني يوم الخميس الأول من أبريل عبر شبكة نتفليكس و تلفزيون ابوظبي.

المسلسل من إنتاج شركة فيلم جيت الإماراتية التي انتجت أعمال عالمية من أشهرها مسلسل المنصة وفيلم ذا ميفيتس من بطولة النجم العالمي بيرس بروسنان من سلسلة افلام جيمس بوند.

ونذكر أنّ مسلسل المنصة بموسمه الثاني هو بطولة النجوم: مكسيم خليل، عبد المحسن النمر، باسم ياخور، سلوم حداد، أحمد الجسمي، منى واصف، سامر إسماعيل، معتصم النهار، سيد رجب، خالد القيش، ياسر النيادي، لين غرة، شادي الصفدي، خالد السيد، علاء الزعبي، أويس مخللاتي ، نظلي الرواس، مرام علي، وائل أبوغزالة، جفرا يونس، وائل زيدان، رهام القصار، جابر جوخدار، غانم الزرلي، أسامة حلال، مؤيد الخراط، والنجوم الصاعدة الإماراتي مد ربدان والتونسية صابرينا.