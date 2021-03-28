MORAL SENSE فيلم كوري رومانسي جديد من إنتاج نتفليكس

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"الخليج 365" من بيروت: أعلنت منصة نتفليكس العالمية عن بدء إنتاج الفيلم الكوري الجنوبي الجديد "MORAL SENSE" أو "الحس الأخلاقي (WT)" استنادًا إلى الـ webtoon الشهير الذي يحمل نفس الاسم.

Moral Sense (WT) هو فيلم عن نوع مختلف من الرومانسية بين رجل يتمتع بذوق فريد وامرأة تكتشف سره بالصدفة.

ويبشر فيلم Netflix الأصلي الذي طال انتظاره للمخرج الرومانسي بارك هيون جين، بأول إختيار مثير لإبطاله "سيو هيون" و "لي جون-يونغ". سو هيون ، التي لعبت مؤخرًا دور محتالة بوجوه مختلفة في الدراما الناجحة Private Lives، ستخوص اول تجاربها السينمائية مع نتفليكس في Moral Sense (WT) حيث تؤدي فيه شخصية تدعى جونغ جي-وو، وهي امرأة تعيش قصة حب مليئة بالحيوية من خلال الدخول في علاقة "خاصة" مع زميلها في العمل بعد أن علمت عن طريق الخطأ خصائصه السرية.

جونغ جي-وو شخصية باردة وصريحة من الخارج لكنها تتمتع بقلب دافئ وسحر لا مثيل لهما.

كما سيلعب النجم الصاعد لي جون-يونغ دور جونغ جي -هوو، وهو رجل ذو أذواق غير عادية. سيضيف لي جون-يونغ حيوية وإثارة على شخصيته في الفيلم فهو الموظف المحبوب من قبل زملائه في العمل لكنه يخفي جيداً ذوقه السري والفريد.