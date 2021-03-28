شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شيبة يكشف لـ"الخليج 365" آخر تطورات الحالة الصحية لابنه محمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم أحمد شيبة، عن تفاصيل آخر تطورات الحالة الصحية لابنه محمد الذى تعرض لوعكة صحية نقل على إثرها في إحدى المستشفيات، قائلا في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": نجلى محمد أصيب مؤخرا بإرتجاع في المرىء الأمر الذى تطلب مكوثه عدة أيام في المستشفى، وحاليا يمكث في المنزل وحالته مستقرة إلى حد ما وأتمنى من الله شفاؤه والدعاء له.



محمد نجل أحمد شيبة

من ناحية أخرى، يتعاون المطرب أحمد شيبة، مع الشاعر رضا المصرى فى أغنية جديدة بعنوان "مش فاضيلكوا" وهى من ألحان فارس فهمي، وتوزيع الموسيقى طه الحكيم، ومن المقرر طرحها على يوتيوب بالتزامن مع حلول عيد الفطر المبارك، حسبما صرح كاتب الأغنية لـ"الخليج 365" لافتًا أن الأغنية يسيتم تسجلها خلال الأسبوع الجارى.

وطرح أحمد شيبة أغنيته الجديدة مع عمر كمال، التى تحمل اسم "يلا سلام" مؤخرا على موقع يوتيوب، وهى من كلمات إسلام المصرى، ألحان عمر كمال، وذلك بعدما انتهى من تسجيل أغنية جديدة أيضاً بعنوان "أنا أصلى وأنتوا سكّة"، يغنيها على طريقة الديو، بمشاركة فى الغناء المطرب الشعبى حمدى إمام، وهى كلمات حمدى إمام وألحان وتوزيع نوار البحيرى.

وقدم أحمد شيبة مؤخراً أغاني تتر البداية والنهاية لمسلسل "ضربة معلم"، للنجم محمد رجب، وعدد كبير من الفنانين منهم مى سليم، محمد نجاتي، رياض الخولي، رانيا فريد شوقي، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، أنعام سالوسة، ياسمين البشبيشي، دعاء حكم دعاء رجب، محمد الصاوي وعدد آخر من الفنانين وانتاج سينرجى.