شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الجونة السينمائي يفتح باب استقبال مشاريع الأفلام في مرحلة التطوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتح مهرجان الجونة السينمائي باب التقديم للدورة الخامسة لمنصة الجونة السينمائية المقرر التي يتم انعقادها في الفترة ما بين 16-21 أكتوبر المقبل في مدينة الجونة، حيث كشف القائمون علي المهرجان أن الموعد النهائي للتقدم بالمشاريع في مرحلة التطوير هو 15 يوليو 2021 وللأفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج 1 أغسطس 2021 .

وقال مدير المهرجان انتشال التميمي: "على مدى السنوات الأربع الماضية استقبل المنطلق، الذي يشكل جزءًا مهمًا من منصة الجونة السينمائية، 72 مشروعًا، وقابل مخرجو ومنتجو تلك الأفلام مئات المنتجين والموزعين ومدراء المهرجانات و مسئولي صناديق الدعم وغيرهم من محترفي الصناعة السينمائية العربية والدولية، مستفيدين من عشرات اللقاءات والندوات والورش مع دعم مالي يربو إلى مليون دولار أمريكي.

نسبة كبيرة من المشاريع المشاركة، خاصة في مرحلة ما بعد الإنتاج وجدت طريقها إلى كبرى المهرجانات الدولية مثل كان وفينيسيا وبرلين وتورنتو، الأمر الذي عزز موقع المنطلق والمنصة على المستوى الدولي باعتبارهما منبعًا رئيسيًا ووجهة مميزة لما يبحث عنه مختصي السينما الدولية."

أضافت مديرة العمليات ومسؤولة العلاقات الدولية بالمهرجان بشرى رزة: "للعام الخامس على التوالي، تثبت منصة الجونة السينمائية أنها حاضنة هامة لكل المشروعات المشاركة، وتبقى مهمتنا كما هي في دعم المواهب السينمائية العربية ونأمل أن نستمر في نشر روح التعاون التي مثلت دافعًا أساسيًا لنجاحنا على مدار الدورات الأربع السابقة."

اختار منطلق الجونة السينمائي في دورته الرابعة 12 مشروعًا في مرحلة التطوير (8 مشاريع روائية طويلة و4 مشاريع وثائقية طويلة)، و6 أفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج (5 أفلام روائية طويلة، وفيلم وثائقي طويل) بناءً على المحتوى والرؤية الفنية وإمكانية التنفيذ المالية.

ترشحت تلك المشاريع للفوز بجوائز تقدر قيمتها بـ350 ألف دولار أمريكي مقدمة من المهرجان ورعاته وشركائه، وتكونت لجنة تحكيم المنطلق من وكيل مبيعات الأفلام الفرنسي كليمون شوتون والمخرجة والمنتجة اللبنانية ديما الجندي والكاتبة والمخرجة والمنتجة الأردنية ليالي بدر، بينما ضمت قائمة مدربي المنطلق الخبراء والمستشارين: ريما مسمار من لبنان وجانا وولف من ألمانيا وديمة عازر من الأردن.