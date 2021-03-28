شكرا لقرائتكم خبر عن سمير صبري: تجربة أنور وجدي أبهرتني وأعمل في الإذاعة بدون أجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقام اليوم مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية ضمن فعاليات دورته العاشرة مؤتمرا صحفيا للفنان سمير صبري في إطار تكريمه بالمهرجان وشارك في المؤتمر، الفنان محمود حميده والمخرج مجدي أحمد على ورئيس المهرجان السيناريست سيد فؤاد، وضيوف المهرجان، وأدار المؤتمر الكاتب الصحفي جمال عبد الناصر.

في البداية، قال السيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان، إن سمير صبري من أهم الفنانين وله تأثير كبير على الجميع، وعليه بشكل خاص، مؤكدا أنه شرف للمهرجان تكريم قامة فنية كبيرة مثل الفنان سمير صبري ، واعرب الفنان سمير صبري في البداية، عن سعادته بوجوده وتكريمه في مهرجان الأقصر، مشيرا إلى أن المرة الأولى التي حضر فيها المهرجان كانت خلال مشاركة فيلم بتوقيت القاهرة في عام ٢٠١٥، وهو اخر فيلم لصديقه الفنان الراحل نور الشريف، كما حضر دورة أخرى كان فيها تكريم الراحل جميل راتب، مؤكدا أن مهرجان الأقصر مهم جدا للسينما الأفريقية، وانه شهد ميلاد وتطور المهرجان على مدار السنوات الماضية.

وأوضح صبري، أنه اقترح أن يقام خلال المهرجان اسبوع لتسويق الفيلم المصري في إفريقيا، ولقى اقتراحه بقبول لدى رئيس ومدير المهرجان ، لأن السينما الافريقية مهمة جدا، معربا عن سعادته بتكريمه من المهرجان في دورته العاشرة ، وشعر أن مشواره الفني والاعلامي لم يذهب هباء .

وقال الفنان محمود حميده:" أشاهد أفلام سمير صبري منذ زمن بعيد، وقد اضاف لنشاطه التمثيلي عنصري الغناء والإعلام، وكنت اتابعه وهو يتحدث في محافل عامة او ندوات وغيرها، فاراه لا يصدر الا البهجة، ومن المعروف عنه انه تاريخ يمتلك الكثير من الاسرار والحكايات ، ويملك ثقافة واسعة جدا، اما على المستوى الشخصي فقد جعل حياتي مليئة بالبهجة والتفاؤل.

وقال المخرج مجدي أحمد على: من أهم أسباب حضوري مهرجان الأقصر هذا العام أن أحضر تكريم سمير صبري ، على الرغم من أن علاقتنا بدأت متاخرة جدا، ولكني لم أجد سمير يتكلم عن احد الا بمحبة وبهجة حتى وهو يتحدث عن اعداءه، ولا يملك فكرة الغيرة بين الممثلين، ولديه درجة كبيرة من التسامح والمحبة والبهجة، وكان تأثيره كبير جدا علينا جميعا.

وعن فكرة اتجاهه للإنتاج السينمائي، قال سمير صبري : كنت اتمنى ان أمارس اختيار الموضوع ومكان التصوير وفريق العمل ، وكنت معجبا بالمنتج والمخرج أنور وجدي بافلامه، وحاولت اني اقدم مثله أفلاما اجمع فيها عدد كبير من النجوم ، ففكرت ان انتج افلاما حتى اختار لوكيشن جديد. فالمنتج العادي يخاف خوض ذلك، وفعلت ذلك في فيلم جحيم تحت الماء.