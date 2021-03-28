شكرا لقرائتكم خبر عن الكينج محمد منير: "حب الناس وقربهم منى إكسير الحياة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم الكبير محمد منير، لـ"الخليج 365"، عن سعادته لزيارة بعض أصدقائه المقربين له، قائلا: "أنا أعتبر حب الناس والأصدقاء وقربهم منى وسؤالهم عنى في كل وقت إكسير الحياة والهواء الذى أتنفسه وأننى من غير هذا الحب لا استطيع أن أعيش".



الكينج والانبا بطرس ونيهال عنبر

يذكر أن الفنانة نهال عنبر، والأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكى للسينما، أخر من زار الكينج في منزله للاطمئنان على سلامته وصحته، فيما أهدى الأب بطرس، المصحف الشريف هدية لمنير، وسبقهم في زيارته الفنانة الهام شاهين والفنانة ليلى علوى.

وكشف الكينج محمد منير، عن أنه لم يقصد عدم الزواج أو الإنجاب، قائلا: "مش مقصودة إني متجوزش أو ماخلفش فجأة لقيت نفسي فى الستينات بس على فكرة أنا لسه فاتح الباب، ممكن أتجوز بكرة الله أعلم"، وذلك خلال تصريحات الكينج في الجزء الرابع من حلقة خاصة في برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنان والإعلامية إسعاد يونس، كما أشار منير إلى أن الغناء ينقذه فى جميع الأوقات، فى الحزن والفرح، وروي أن يوم عزاء والدته دخل الحمام ووجد نفسه يغنى تعبرا عن الحزن الشديد بداخله.

وفى نهاية الحلقة الخاصة عن الكينج في "صاحبة السعادة" مع إسعاد يونس والتي عرضت على مدار 4 أجزاء على قناة dmc، قدم منير أغنية "علموني" وقدم الشكر للفنانة إسعاد يونس على الاستضافة وقبّل رأسها، مشيرا إلى أنها صديقة عمره، كما شكر كل عضو من أعضاء فرقته.