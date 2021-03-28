شكرا لقرائتكم خبر عن فركش تصوير حكاية "ست الهوانم" للنجمة ليلى علوى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النجمة ليلى علوى، انتهائها من تصوير مشاهدها فى حكاية "ست الهوانم" ضمن حكايات مسلسل "زى القمر" والتى تدور أحداثها في 5 حلقات فقط، وهى من تأليف شهيرة سلام، وإخراج طارق رفعت، وإنتاج شركة سينرجى وسلميديا، والذى تعود به إلى جمهورها بعيد غياب 4 سنوات.

ونشرت ليلى علوى فيديو من كواليس أخر يوم تصوير وقالت: "جماعة إحنا بنصور من 6 الصبح وعملنا كذا لوكيشن، الناس الجميلة الجدعة دي كلها شغاله، يا جماعة أحنا النهاردة آخر يوم"، وظهرت ليلى في نهاية الفيديو ترتدي جلباب أسود وحجاب.

مسلسل "زى القمر" إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بشراكة مع سليميديا للمنتجة مها سليم، ويعتمد العمل على حكايات منفصلة متصلة، كل حكاية من 5 حلقات بأبطال ومؤلفين ومخرجين مختلفين، وتم عرض الحكاية الأولى بعنوان "حتة منى" بطولة إلهام شاهين وأحمد وفيق وإيناس كامل وسارة الشامى ونهال عنبر ومؤمن نور.

وكان ليلى علوى قدمت مسلسل "هي ودافنشى" عام 2016، وشارك في بطولته كل من خالد الصاوى، مى سلم، بيومى فؤاد، ياسر على ماهر، أحمد سعيد عبد الغنى، تميم عبدة، حسام فارس، وعدد كبيرمن الفنانين، تأليف محمد الحناوى، اخراج عبد العزيز حشاد.