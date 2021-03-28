شكرا لقرائتكم خبر عن فيكتوريا بيكهام تستعرض رشاقتها بفستان من تصميمها سعره 1290 جنيه إسترلينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحاول النجمة العالمية فيكتوريا بيكهام عضوة فريق "سبايسى جيرلز" الشهير أن تخطف الأنظار نحوها بالصور التى تكشف عنها و هو الأسلوب الذى أصبحت فيكتوريا تتبعه مؤخرا، حيث من المعروف أن المغنية ومصممة الأزياء الشهيرة كانت دائما لا تهتم بنشر الكثير من صورها على الـ SOCIAL MEDIA عكس باقى النجمات.

خطفت فيكتوريا بيكهام البالغة من العمر ( 46 عام ) الأنظار بصورة جديدة نشرتها على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير "إنستجرام" والتى تضم أكثر 28.8 مليون شخص، ظهرت فيكتوريا بالصورة التى التقطتها بطريقة الـ " selfie mirror " وهى مرتديه فستان طويل ذو تصميم مميز باللون الكحلى وهو واحد من أبرز إبداعاتها فى عالم تصميم الأزياء، ويصل سعر فستان فيكتوريا 1290 جنية إسترلينى.



فيكتوريا بيكهام

وكشفت فيكتوريا بيكهام التى تحظى بشعبية جارفة حول العالم من خلال صفحتها على " إنستجرام " عن مقطع فيديو قصير اظهر عارضة الأزياء التى قدمت هذا التصميم لأول مرة على الـ " RUNWAY " وهو المقطع الذى حقق أكثر 331 ألف مشاهدة خلال 14 ساعة فقط من نشره على "إنستجرام".

وبعد نشر هذا المقطع أعلن عدد كبير من محبى وعشاقى النجمة الشهيرة أن بمقارنة فيكتوريا بعارضة الأزياء تبدو بيكهام أكثر جمالا وجاذبية.