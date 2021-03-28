محمود حميدة: نادية الجندي لابد أن تُدرس.. وتعلمت منها كيف أكون مخلصا

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- منى الموجي:

قال الفنان محمود حميدة إنه يعتبر الفنانة نادية الجندي سيدة صناعة من الدرجة الأولى، وذلك في مؤتمر صحفي أقيم اليوم لتكريمها في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.

وتابع "عندنا سيدات كتير للصناعة، لكن من سبقوها لهم علاقة أصلا بالصناعة زي آسيا داغر أما السيدة نادية مكنش لها علاقة بالسينما، وكانت صغيرة بدأت مشوار كله إخلاص. لما اشتغلت معاها مكنتش اعرف عنها تفاصيل في الشغل، أعرف انها نجمة كبيرة نتفق أو نختلف عليها بس نجمة".

وأضاف محمود "شفت إزاي بتشتغل على الفيلم من أول أول كلمة لحد ما الأفيش يتشال من الشارع. لابد أن تُدرس نادية الجندي، ناس كتير مش بياخدوا مشوارها على محمل البحث العلمي، يهتمون بتزوجت من وتطلقت من من وأمور غير مهمة، أنا اتعلمت منها كيف أكون مخلصا لشاشة السينما".

محمود حميدة تعاون مع الفنانة نادية الجندي في عدد كبير من الأعمال، بينها: "رغبة متوحشة"، "اغتيال"، و"عصر القوة".