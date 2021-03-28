نادية الجندي: لم أطلق على نفسي لقب "نجمة الجماهير".. وحذروني من "الباطنية"

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- منى الموجي:

قالت الفنانة نادية الجندي إن فيلم "الباطنية" كان فكرة وجدها المنتج محمد مختار في كتاب يُباع على الأرصفة، وطلب تنفيذها ونالت إعجابها.

وأكدت في مؤتمر صحفي أقيم ضمن برنامج تكريمها بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، اليوم الأحد: "البعض حذرني، من تقديم الفيلم وقالولي خطر هتدخلي عش الدبابير بس أنا أصريت".

وأضافت نادية "الفيلم حقق نجاحا كبيرا، لدرجة أن الأمن المركزي كان بينزل بسبب الازدحام على السينمات".

وشددت نادية على أن لقب نجمة الجماهير، الجمهور هو من أطلقه عليها، نافية أن تكون هي من أطلقت على نفسها اللقب "لم اطلق على نفسي نجمة الجماهير، أعمالي ونجاحها هما من منحاني اللقب".