نادية الجندي: "رفعت قضية على يوسف السباعي.. وعماد حمدي قالي انتي مجنونة"

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر - منى الموجي:

حكت الفنانة نادية الجندي عن بداياتها الفنية، ودورها في فيلم "ميرامار"، إذ لعبت شخصية راقصة، مؤكدة أنه كان دورا مؤثرا، ونجح في لفت الأنظار إليها.

وتابعت في مؤتمر صحفي أقيم ضمن برنامج تكريمها في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية "كمال الشيخ قالي لو عملتي الدور حلو هيلفت النظر ليكي، وكان فيه مشهد بضرب فيه شادية قالي افترسيها اعترضت وبعدين قالي لازم تعملي كده وفعلا ضربتها وضوافري كانت معلمة على وشها، وقعدت تعيط بعد انتهائه فاعتذرتلها".

وأضافت "جالي مسلسل الدوامة، وبدأت الناس تقول في نجمة طالعة فيها أمل، لقيت نفسي بقلق مينفعش أقدم أي دور بعد كده، قررت أنتج الفترة دي، الصدفة حطت في طريقي (بمبة كشر)، كان المنتج جمال الليثي عنده مشروع فيلم استعراضي قالي عندي الموضوع ده هديهولك، حسيت ان ده اللي مستنياه من 10 سنين، فيه كل الامكانيات اللي تبين المواهب باعهولي بـ1500 جنيه".

استكملت نادية "عماد حمدي قالي انتي مجنونة، الفيلم هيحتاج فلوس كتير، وفعلا قعدت ٣ سنين مش عارفة أنتجه مفيش نجم راضي يقف أدام فنانة جديدة، ومين هيوزع، رحت لوزير الثقافة وقتها يوسف السباعي وطلبت منه يقف جانبي اتصل بمحمد الدسوقي ابن اخت أم كلثوم العظيمة، وتم التحضر للعمل مع المخرج حسن الإمام، وطلبت من عماد حمدي يقف جانبي كإدارة إنتاج، عشان اركز في الدور، مسك العمل وبدأناه وطلع بمبة كشر عمل حاجة مكنتش اتخيلها في حياتي".

أكدت نادية أن عرض الفيلم استمر عام كامل رغم أن وقتها هناك قرار برفع أي فيلم بعد 17 أسبوعا فقط، وحقق إيرادات خيالية رحت لوزير الثقافة أعيط لما لاقيت المنتجين عايزين يشيلوه عشان أفلامهم، كانوا متغاظين جدا ابتدوا يخلوا الصحافة تتكلم لا لازم يتشال عشان نعرض، قالي ميرضينيش ارفعي قضية عليا، وأصر قالي اطلبي إلغاء القرار ده وفعلا استمر العرض سنة".

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية شهد تكريم نادية الجندي في افتتاح دورته العاشرة، مع الفنانة هند صبري والفنان سمير صبري والفنان

محيي إسماعيل والمخرج علي عبدالخالق.