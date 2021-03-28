أول تعليق من محامي رامز جلال بعد إنهاء الخصومة في دعوى منعه الظهور بالإعلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

علّق أشرف عبد العزيز، محامي الفنان رامز جلال، على حكم محكمة القضاء الإداري، بإنهاء الخصومة في طعن موكله على قرار نقابة الإعلاميين بمنعه من ممارسة النشاط الإعلامي ووقف برنامجه لحين تقنين أوضاعه.

وكتب عبد العزيز، عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "اليوم حضر أشرف عبد العزيز محامي ووكيلا عن الفنان رامز جلال، في الطعن رقم ٣٩٩٠٩ لسنة ٧٤ ق، المقام أمام محكمة مجلس الدولة، المقام ضد الأستاذ نقيب الإعلاميين بصفته، والأستاذ مرتضى منصور بصفته خصم متدخل انضمامي لنقابة الإعلاميين، بخصوص قرار النقابة بمنع رامز جلال من ممارسة النشاط الإعلامي لحين تقنين أوضاعه بالنقابة، الأمر الذي حدا بنا لإقامة الطعن بإلغاء هذا القرار".

أضاف: "جرى تحضير الدعوى أمام هيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة ٢٣/٨/٢٠٢٠ تقرر حجز الدعوى للتقرير، وانتهى بالرأي بالنسبة لطلب المتدخل أنه لم يبين صفته ومصلحته في التدخل في الدعوى، ولم يقدم أية مستندات أو مذكرات شارحة لطلبه لتوضيح مصلحته في التدخل، ومن ثم فإنه يكون غير ذي مصلحة في تدخله".

تابع: "استنادا للمادة الأولى من قانون نقابة الإعلاميين الصادر بالقانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٦ (ولا يعد نشاطا إعلاميا الأعمال التمثيلية أو التلفزيونية أو المسرحية وكذا الأعمال الترفيهية)، وحيث أنه تم تحديد العمل الترفيهي والعمل التمثيلي بأنه ليس من قبيل الأعمال الإعلامية، وعليه فإن الطاعن لا يتصف بوصف الإعلامي ولا يتعين عليه القيد بنقابة الإعلاميين، وعليه لا يخضع لسلطة واختصاصات نقابة الإعلاميين، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون عليه قد صدر بغير محل مخالفا للقانون متعينا إلغاؤه".

استكمل: "وبجلسة اليوم أمام محكمة مجلس الدولة، حضر نقيب الإعلاميين ممثلا عنه محامي النقابة، وقدّم قرارا بسحب وإلغاء قرار نقيب الإعلاميين واعتباره كأن لم يكن، وحكمت المحكمة بجلسة اليوم ٢٨/٣/٢٠٢١ بانتهاء الخصومة وإلزام النقابة بمصروفات الدعوى".

اختتم: "مبروك رامز جلال وقنوات Mbc وكل عام وسيادتكم بخير ورمضان كريم".

وصدر حكم المحكمة بعدما دفع رامز جلال مستندا للمادة الأولى من قانون نقابة الإعلاميين الصادر بالقانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٦ "ولا يعد نشاطا إعلاميا الأعمال التمثيلية أو التلفزيونية أو المسرحية وكذا الأعمال الترفيهية"، وحيث أنه تم تحديد العمل الترفيهي والعمل التمثيلي ليس من قبيل الأعمال الإعلامية وعليه فإن الطاعن لا يتصف بوصف الإعلامي ولا يتعين عليه القيد بنقابة الإعلاميين، وعليه لا يخضع لسلطة واختصاصات نقابة الإعلاميين، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون عليه قد صدر بغير محل مخالفا للقانون متعينا إلغاؤه.