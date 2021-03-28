سمير صبري يرفض فكرة قتل سعاد حسني بسبب مذكراتها.. وهذه قصته مع الملكة فريدة

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- منى الموجي:

تصوير- إسلام فاروق:

أكد الفنان سمير صبري أن التحقيق التليفزيوني الذي أجراه بعد رحيل الفنانة سعاد حسني لم يكن بهدف التحقيق "أنا أتحقق ولا أحقق".

وتابع في مؤتمر صحفي أقيم ضمن برنامج تكريمه في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية: "تقرير الطبيب الشرعي قال إن مفيش كسر واحد في جسمها، خبطة على الرأس وكدمات، هل يعقل ان ست عندها 58 سنة تقذف او تنتحر من شرفة الدور السادس دون كسر واحد في اصبعها".

وتساءل سمير "هل قتلت بالصدفة من ناس كانوا جايين لزميلتها في السكن، لأ اعرف في النهاية كما قلت انا اتحقق ولا أحقق".

وسمير صبري رد أيضا على ما ردده البعض بشأن أن سعاد قُتلت حتى لا تكتب مذكراتها، وأوضح "حتى لو كانت كتبت ماذا كان سيحدث وماذا كانت ستقول أكثر مما قالته اعتماد خورشيد في 4 كتب".

وحكى قصة تسجيله لقاء تليفزيوني مع الملكة فريدة، عند عودتها بعد سنوات غياب لمصر "عندما سجلت حديث مع الملكة فريدة بعد عودتها لمصر قالت الملك فاروق إنسان وطني يكره الإنجليز ولا يشرب الخمر، واعترض وزير الاعلام على الكلام لحد ما خرج قرار بإذاعة الحديث، وقالوا وقتها خلوا الناس تفكر هل الزوجة صادقة هل نحن ظلمنا الرجل أنا حريص على إن الناس تفكر".

سمير صبري استلم تكريمه من مهرجان الأقصر في حفل افتتاح أقيم بمعبد الأقصر، شهد تكريم هند صبري ونادية الجندي، محيي إسماعيل والمخرج علي عبدالخالق.