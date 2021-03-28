مي كساب تنشر صورة من كواليس مسلسل "فارس بلا جواز"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة مي كساب، صورة لها من كواليس مسلسل "فارس بلا جواز"، المقرر عرضه رمضان المقبل.

وعلقت "كساب" عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام": "مسلسل فارس بلا جواز.. رمضان 2021 بإذن الله".

مسلسل "فارس بلا جواز" بطولة مصطفى قمر وطارق عبدالعزيز وشيري عادل وسليمان عيد ومحمد ثروت وطارق الإبياري وأحمد التهامي وغيرهم، وهو من تأليف فداء الشندويلي وإخراج معتز حسام.

وعُرض لمي كساب مؤخرا مسلسل "اللعبة 2 - ليفل الوحش" على إحدى المنصات الإلكترونية، حيث يشارك في بطولته كل من شيكو، هشام ماجد، رانيا يوسف، ميرنا جميل، محمد ثروت، عارفة عبد الرسول، أوتاكا، من تأليف فادي أبو السعود، أحمد سعد والي، إخراج معتز التوني.