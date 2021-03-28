بدرية طلبة تتغزل في أحمد العوضي بكواليس "اللي مالوش كبير" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة بدرية طلبة، جمهورها ومتابعيها، مقطع فيديو يجمعها بالفنان أحمد العوضي من كواليس مسلسل "اللي مالوش كبير"، المقرر عرضه في شهر رمضان 2021.

وظهرت بدرية في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وهي تتغزل في العوضي، قائلة: "العسل أهوه، القمر أهوه".

وعلّقت "بدرية" على الفيديو قائلة: "جوز بنتي وأختي الصغغنة ياسو الجدعنة كلها، ربنا يسعدهم ويخليهم لبعض ويبعد عنهم العين اللي بموت فيهم هما الاتنين، من كواليس مسلسل اللي مالوش كبير".

مسلسل "اللي مالوش كبير" بطولة النجوم: ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، محمود حافظ، خالد الصاوي، بدرية طلبة، دنيا عبد العزيز، أحمد عبدالله محمود، أحمد سعيد عبدالغنى، إيمان السيد، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.