سمير صبري: محدش بيختارني للتحكيم بالمهرجانات وبيجيبوا ناس بدون رصيد ولا لغة

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- منى الموجي:

أكد الفنان سمير صبري أنه يشعر بالاندهاش من عدم اختيار المهرجانات له ليكون ضمن أعضاء لجان تحكيمها، رغم تاريخه الكبير وامتلاكه أكثر من لغة.

وتابع، في مؤتمر صحفي، أقيم ضمن برنامج تكريمه في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية: "كنت مستغرب إن محدش بيختارني في لجنة تحكيم رغم إني معايا لغة إنجليزي وفرنساوي ومحب للسينما، في حين بيتم اختيار ناس تانية ملهمش لا رصيد ولا حتى لغة".

وأضاف سمير: "فيه موقف لفنانة كانت مبتدئة في مسلسل (عدى النهار) للمخرج إسماعيل عبدالحافظ، اتأخرت وجت قالت متأسفة

إني اتأخرت مكنتش لاقية (نيو تيرن.. الموضوع هليوبوليس كاس) في إشارة منه لعدم معرفتها باللغة الإنجليزية، لافتا إلى أن المهرجانات تختارها للمشاركة في لجان تحكيمها.

سمير تم تكريمه في حفل افتتاح الأقصر للسينما الأفريقية، مع الفنانة نادية الجندي، والفنان محيي إسماعيل، والمخرج علي عبدالخالق، والفنانة هند صبري.