محمود حميدة: "سمير صبري ملا حياتي بهجة"

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- منى الموجي:

تصوير- إسلام فاروق:

عبر الفنان محمود حميدة عن سعادته بتكريم الفنان سمير صبري ضمن فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، مشددا على مكانته وقيمته كفنان كبير صاحب تاريخ مميز.

وتابع في مؤتمر صحفي أقيم ظهر اليوم الأحد "سمير صبري بالنسبالي، أشاهده منذ زمن في افلامه، ودخل في نشاطه التمثيلي أمر لم يكن على بالي وهو الغناء ثم رجل إعلام، بقيت اتابعه وهو يتحدث في محافل عامة وندوات وحوارات في كل حدث سمير صبري لا يشع الا البهجة فقط".

وأضاف حميدة "من المعروف عنه انه أرشيف لتاريخ السينما وتاريخ الغناء، وصاحب ثقافة واسعة جدا، ملا حياتي بالبهجة ولغاية دلوقتي".

وتعليقا على عدم اختيار المهرجانات لسمير ليكون ضمن أعضاء لجان تحكيمها، قال "لا يليق بسمير صبري هو يليق به تقديم محاضرات في الجامعات والمحافل هو ارشيف لابد أن يسجل، ازاي سمير صبري معندوش مقعد في معهد السينما".

شهد المهرجان تكريم سمير صبري ونادية الجندي والمخرج علي عبدالخالق، ومحيي إسماعيل وهند صبري.