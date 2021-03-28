خالد سرحان يكشف عن شخصيته في مسلسل "المداح"

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل الفنان خالد سرحان، تصوير باقي مشاهده ضمن مسلسله الجديد "المداح" للنجم حمادة هلال، الذي من المقرر أن يخوض به السباق الرمضاني المقبل.

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قال "سرحان" إن الشخصية التي يقدمها تدعى «حسن ابن الشيخ سلام» ، وهو شقيق «صابر ابن الشيخ سلام »، الذى يجسد هذه الشخصية النجم حمادة هلال، ووالده « الشيخ سلام»، الذي يجسد هذه الشخصية الفنان القدير أحمد بدير، ووالدته الفنانة القديرة حنان سليمان، وشقيقته تدعى عائشة، التى تجسد هذه الشخصية الفنانة بسمة ماهر.

وتابع: "الدور يحتم عليه ارتداء «العباية البلدى»، مضيفًا أن الدور يتسم بالعمق والتخطيط بطابع يحيطه الإثارة والتشويق، وذلك لما نشاهده خلال الأحداث.

وأعرب سرحان، أنه تحمس للدور بمجرد قراءة السيناريو، خصوصًا أن شخصيته غريبة ومليئة بالكثير من التحولات، وتحتاج إلى مجهود كبير وتركيز نفسى شديد

حتى تكون صادقة أمام الجمهور.

تابع: "أن العامل الأساسى لقبوله المشاركة فى أى عمل فنى هو الدور الجيد والمناسب له الذى يخرج منه مستفيدًا، متمنيًا أن ينال المسلسل إعجاب الجمهور.

قصة مسلسل "المداح"

تدور أحداث مسلسل «المداح» حول الروحانيات والابتهالات والأناشيد والموشحات الدينية وجلسات الذكر والمديح وغيرها.

أبطال مسلسل "المداح":

جدير بالذكر أن مسلسل «المداح» يتضمن نخبة من النجوم أبرزهم النجم حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، نسرين طافش، محمد عز، جمال عبدالناصر، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، محسن منصور، جمال عبدالناصر، محمد الصاوي، هادى خفاجة، تامر شلتوت، صبحى خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدى رفعت، بسمة ماهر وآخرون، سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسرى، إخراج أحمد سمير فرج.

يذكر أن أحداث مسلسل «اللى مالوش كبير » تدور حول «غزل» التى تجسد هذه الشخصية النجمة ياسمين عبدالعزيز ، بأن تتزوج من رجل مسن الذى يكبرها فى العمر بمراحل، وتدخل في صراع مع والدها بسبب قسوته عليها، وتتوالى الأحداث فى إطار درامى مشوق وغيرها.

كما يشارك الفنان خالد سرحان في مسلسل «اللى مالوش كبير»، يتضمن نخبة من النجوم أبرزهم النجمة ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي، خالد الصاوى، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، محمود حافظ، أحمد عبدالله محمود، أحمد سعيد عبدالغنى، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض، فتوح أحمد، كريم عبدالخالق وآخرون، وعدد كبير من النجوم الشباب، وهو من إنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسى، سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري.

وفى سياق مختلف انتهى النجم خالد سرحان، أخيرًا من تسجيل أغنية تتر مسلسله الإذاعى الجديد "بينى وبينك"، حيث شارك خالد فى غناء تتر الأغنية بمشاركة الفنانة نشوى مصطفى، وتحمل الأغنية اسم العمل، وهى كلمات أحمد شوقى، وألحان وتوزيع أكرم عادل.

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