انتهاء الخصومة بين نقيب الإعلاميين ورامز جلال وإلزام النقابة بمصروفات الدعوى

ياسر رشاد - القاهرة - قضت محكمة مجلس الدولة، صباح اليوم، بإنهاء الخصومة بين نقيب الإعلاميين والفنان رامز جلال في الطعن رقم ٣٩٩٠٩ لسنة ١٩٧٤ ق، ضد نقيب الإعلاميين بصفته، والأستاذ مرتضى منصور بصفته خصمًا متدخل انضمامي لنقابة الإعلاميين بخصوص قرار النقابة بمنع رامز جلال من ممارسة النشاط الإعلامي، ووقف برنامج "رامز مجنون رسمي"، لحين تقنين أوضاعه بالنقابة.

اقرأ أيضًا..

محمود حميدة عن برنامج رامز جلال: مقلب باتفاق مسبق

حضر أشرف عبدالعزيز، المحامي بالنقض، وكيلًا عن رامز جلال ودافع مستندًا للمادة الأولى من قانون نقابة الإعلاميين الصادر بالقانون رقم ٩٣ لسنة

٢٠١٦، "ولا يعد نشاطاً إعلامياً الأعمال التمثيلية أو التلفزيونية أو المسرحية، وكذا الأعمال الترفيهية".

حيث إنه تم تحديد العمل الترفيهي والعمل التمثيلي ليس من قبيل الأعمال الإعلامية، وعليه فإن الطاعن لا يتصف بوصف الإعلامي، ولا يتعين عليه القيد بنقابة الإعلاميين، وعليه لا يخضع لسلطة واختصاصات نقابة الإعلاميين الأمر الذي يكون معه القرار المطعون عليه قد صدر بغير محل مخالفاً للقانون متعيناً إلغاؤه.

وبجلسة اليوم أمام محكمة مجلس الدولة، حضر نقيب

الإعلاميين، ممثلاً عنه محامي النقابة، وقدم قرارًا بسحب وإلغاء قرار نقيب الإعلاميين واعتباره كأن لم يكن.

وجري تحضير الدعوى أمام هيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة ٢٣/٨/٢٠٢٠ تقرر حجز الدعوى للتقرير وانتهى بالنسبة لطلب المتدخل بأنه لم يبين صفته ومصلحته في التدخل في الدعوى ولم يقدم أي مستندات أو مذكرات شارحة لطلبه لتوضيح مصلحته في التدخل ومن ثم فإنه يكون غير ذي مصلحة في تدخله.

Tags ذات صلة

انتقادات بالجملة لـ"رامز مريض نفسي".. مستشار الرئيس والخانكة: "إهانة وتنمر"

28 مارس.. نظر دعوى بطلان ظهور رامز جلال في الإعلام

إدارة الأهلي توافق على ظهور ثلاثي الفريق في برنامج "رامز جلال"

رامز جلال يعكف على تصوير برنامجه لعرضه برمضان 2021