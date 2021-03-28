(تعرف على) مشاهدات أغنية "1000 احتمال" للمطرب أبو بعد أيام من طرحها

ياسر رشاد - القاهرة - تجاوزت أغنية "1000 إحتمال" للمطرب أبو حاجز الـ 624 ألف مشاهدة، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

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يشار إلى أن الأغنية كلمات منة القيعي، ومن ألحان أبو، وتوزيع موسيقى بيشوى جورج، وإخراج محمد عطوة.

وتقول كلمات الأغنية:-

وانا كل ما اقوله يا قلبى خلاص انسي و سيبها وامشي يرجع يتغير يتحير يقتل حالي مانمشى مش عارف ليه تنساها طب خلاص تستنها مش دي اللي اتمنتها كتير واديها فرصه يا قلبى يمكن من نفسها ترجع اوعي يا قلبي تزهق.

وتروح هتلاقي فين ضحكتها دي لما بتيجي سيرتها بترد

فيك يا قلبي الروح ويا حبتتي فات سنين ازاي لسه بحس بحنين وليه بعادك عني طال محتار قلبي فالف احتمال و احتمال و احتمال مش يمكن لسه انت حببها ولسه علي بالها هواك او يمكن دق الهوا بابها مبقتش خلاص فاكراك ماهونبعد ننسها يإما هنستنها ما هي دي اللي انت اتمنتها كتير خليها بكفها يا قلبي يمكن يوم شوقها يجبها او هي تشاور.

وانت تروح هتلاقي فين ضحكتها دي لما بتيجي سيرتها بترد

فيك يا قلبي الروح ويا حبتتي فات سنين ازاي لسه بحس بحنين وليه بعادك عني طال محتار قلبي في الف احتمال و احتمال و احتمال مش برده يا قلبي كان المفروض ننسها احنا الاتنين ازاي متنكش بعيد عن القلب و هي بعيد علعين معرفتش يوم انساها.

وهعيش عمري استنها ما انت مخليني يا قلبي اسير يا حبتتي فات سنين وانا مستني تحسي بحنين ليه بعادك عني طال محتار قلبي فالف احتمال وانا كل ما اقوله يا قلبى خلاص انسي وسيبها وامشي يرجع يتغير يتحير يقتل حالي مانمشى وانا كل ما اقوله يا قلبى خلاص انسي و سيبها وامشي يرجع يتغير يتحير يقتل حالي مانمشي.

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