(فيديو).. روبي تتجاوز الـ 7 ملايين مشاهدة بأغنية (حتة تانية)

ياسر رشاد - القاهرة - تجاوزت أغنية "حتة تانية" للمطربة روبي حاجز الـ 7 ملايين مشاهدة، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهيرة "يوتيوب".

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يشار إلى أن الأغنية كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما، وهي باكورة إنتاج شركة "Talent Beats تالنت بيتس"

تقول كلمات الأغنية:

جالي بهداوة داوى جرح قديم وجدد

روحي راحت مني نن عينه خدني غصب عني هوبا

علم علامة جوة قلبي سابلي بصمة

بسمه العيون ورسمه الشفايف شايف الحلاوة

جالي بهداوة داوي جرح قديم وجدد

روحي راحت مني نن عينه خدني غصب عني هوبا

علم علامة جوة قلبي سابلي بصمة

بسمه العيون ورسمه الشفايف شايف الحلاوة

أصل الافندي ده في حته تانية عندي

مترستأ جوة قلبي وفي قلبي له غلاوة

أصل الافندي ده في حته تانيه عندي

مترستأ جوة قلبي وفي قلبي له غلاوة

مين ده اللي ساوي بينه وبين الناس ده ماس وهما نحاس

حساس وروحه حلوة زي غنوة رقصة هوبا

مش ممكن أنسى كل كلمة همسة لمسه

قلبي جوة وبس هو اللي بحبه وجنبه بحس قوة

جالي بهداوة داوه

علم علامة علامة

مين ده اللي ساوا

ده ماس وهما نحاس

أنا شوفت كتير وقليل وماشوفتش حد جميل وتقيل كده

أستاذ فنان دكتور مدرسة فن وهندسة ايه ده كل ده

ادرجي حلنجي ومزجنجي بس جد ومش كلامنجي

فتني هوسني تعبني ما ريحني واشواقي اتمرجحت اوي

واشواقي اتمرجحت اوي

أصل الافندي ده في حته تانيه عندي

مترستأ جوة قلبي وفي قلبي له غلاوة

أصل الافندي ده في حته تانيه عندي

مترستأ جوة قلبي وفي قلبي له غلاوة

جالي بهداوة داوي جرح قديم وجدد

روحي راحت مني نن عينه خدني غصب عني هوبا

علم علامة جوة قلبي سابلي بصمة

بسمه العيون ورسمه الشفايف شايف الحلاوة

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