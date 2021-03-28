تعرّف على موعد جنازة المخرج الكبير هاني إسماعيل

ياسر رشاد - القاهرة - تستقبل أسرة المخرج الكبير هاني إسماعيل العزاء في مسجد الحامدية الشاذلية، مساء يوم الثلاثاء المقبل، عقب صلاة المغرب.

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يوسف الشريف ينعى الراحل هاني إسماعيل

يشار إلى أن المخرج هاني إسماعيل رحل عن عالمنا، الجمعة الماضية، وتم تشيّيع جثمانه أمس، السبت، عقب

صلاة الظهر من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر.

يذكر أن المخرج هاني إسماعيل قدم عددًا من الأعمال الفنية الناجحة، من بينها مسلسل "الحساب" 1998، ثم الجزء الثالث من مسلسل "السيرة الهلالية" ومسلسل "سوق العصر".

جدير بالذكر أنه بدأ مشواره المهني بسهرات تلفزيونية عدة، لكن شهرته كمخرج جاءت بعد تقديمه مسلسل الحساب.

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يوسف الشريف ينعى الراحل هاني إسماعيل