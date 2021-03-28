(تفاصيل) موعد حفل "الحضرة" في ساقية الصاوي

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق "الحضرة" لإحياء حفل إنشاد ديني، وذلك في ساقية عبدالمنعم الصاوي، على مسرح النهر، يوم الأربعاء المقبل 31 من مارس، في تمام السابعة مساءً.

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من المقرر أن تقدم الفرقة خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل الأناشيد الدينية التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.



فرقة الحضرة مكونة من مجموعة من المنشدين والمبتهلين من مختلف الطرق الصوفية،

ويقدمون حالة روحانية من الإنشاد الدينى والابتهالات والذكر والمديح، ويعتمدون فى ذلك على قصائد تراثية لكبار مشايخ الصوفية فى حب الله ومدح النبى محمد.

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