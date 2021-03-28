محمود حميدة يكشف: “كل ضيوف رامز جلال يعرفون بالمقلب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: كشف الفنان محمود حميدة أسراراً جديدة حول وقوعه في فخ برنامج مقالب رامز جلال.

وقال حميدة في تصريحات على هامش مشاركته في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية: هناك اتفاقات بالتأكيد قبل التصوير مع رامز جلال، فلا يجوز أن يُحضر فناناً كبيراً وينفذ مقلبا فيه قد يتعرض بسببها لحادث من دون أن يتم إبلاغه.

وتابع: “أنا شخصيا لو جابني من غير معرف وعمل فيا كده فسيكون لي رد فعل عنيف معه ومع صناع عمله.. فهناك اتفاقات تتم وصناع برنامجه حاولوا الاتفاق معي قبل التصوير وأنا لم أتفق معهم، حتى جاء اليوم الذي قابلت رامز جلال بنفسه في إحدى الرحلات، وقال لي هو أنا مش هنول الشرف وتيجي في برنامجي، فقلت له أنا لا أقوم بعمل اتفاقات حتى لا أكذب على نفسي وعلى الجمهور حتى أكسب الأموال.. فقلت له اسمع يا رامز عاوز تجيبني في البرنامج أكون من غير ما أعرف، وهذا كان الضوء الأخضر له لحضوري ضحية في مقالبه”.

وشدد على أنه لم يكتشف المقلب إلا بعد نهايته، ولذلك لم يستطع أن يكون له رد فعل لأنه من أبلغه بذلك.