عابد فهد يكشف مشاعهر قبيل عرض “350 جرام”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: كشف النجم عابد فهد عن المشاعر التي تنتابه عند كل عمل فني حين اختياره وقبيل عرضه، إضافة الى بعض القلق الذي يساوره.

ونشر صورة من كواليس مسلسل “350 جرام” الذي يقوم ببطولته في شهر رمضان المقبل، عبر شخصية “نوح الريس”، معلقاً بقوله: “بكل مسلسل جديد بسأل حالي ياترى الاختيار صح ؟ شو الدور جديد ؟ . وشو اللي بدي قولو من خلاله ؟ ليش وكيف ومن وين ولوين ولمين كل هدول بعدين منقول يارب. وهيك كل سنة. كل عام وانتو بخير رمضان كريم”.

وأضاف في منشور آخر: “العمل الفني يثقل كاهل الجميع ، واذا كانوا مرهفين من الطبيعي ان يصبحوا مرهقين”.

يُذكر أنّ أحداث “350 جرام” تدور في إطار من التشويق والإثارة حول محامٍ ينتفض على محيطه الإجرامي إثر تعرّضه لحادث إنساني يغيّر قناعاته، ليصطدم بحرف مافيوية ضدّه شديدة الخطر، إذ يصبح أصدقاء الأمس أعداء اليوم، وهو من تأليف وسيناريو وحوار ناديا الأحمر، إخراج محمد لطفي، وإنتاج شركتي “غولدن لاين” و”آي سي ميديا”.