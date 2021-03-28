شكرا لقرائتكم خبر عن 9 مليون دولار لـ Nobody بعد يومين من عرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الدراما الجديد Nobody إيرادات وصلت إلى 9 مليون و 722 ألف دولار أمريكى بـ دور العرض حول العالم، وذلك في خلال يومين من طرح العمل الذى وصل إلى دور العرض في 26 مارس الجارى.

وانقسمت الإيرادات بين 7 مليون دولار داخل الولايات المتحدة الأمريكية، و2 مليون و 722 ألف دولار في دور العرض حول العالم.

فيلم Nobody من بطولة بوب أودينكيرك، أليكسي سيريبرياكوف، كوني نيلسن، كريستوفر لويد، مايكل أيرونسايد، كولين سالمون، بيلي ماكليلان، جيج مونرو، بيزلي كادوراث، ألكسندر بال، هامبرلي جونزاليس، إدسون موراليس، جي بي مانوكس.

يقوم الحائز على جائزة إيمي "بوب أودينكيرك" (Better Call Saul ، The Post ، Nebraska) بلعب دور Hutch Mansell، أب وزوج تم التقليل من شأنه وتجاهله، جنبا إلى تعرضه للكثير من الإهانات ولكنه يتراجع أبدًا.

ولكن عندما اقتحم لصان منزله ذات ليلة، رفض Hutch الدفاع عن نفسه أو عائلته، مما جعل ابنه المراهق بليك (Gage Munroe ، The Shack) يشعر بخيبة أمل فيه ويبدو أن زوجته بيكا (كوني نيلسن ، Wonder Woman) ستبتعد هي الأخرى عنه.

وبالتالي تستكمل أحداث فيلم Nobody في إطار تشويقة ودراما حيث يحاول Hutch إعادة عائلته من جديد، والحفاظ على ما تبقى من كرامته، بعد حادث الاقتحام، الأ أنه يواجه العديد من المشكلات التي تؤثر على علاقته بمن حوله.