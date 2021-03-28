شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت العدل يعلن تلقيه الجرعة الأولى من لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف السيناريست مدحت العدل، عن تلقيه الجرعة الأولى من لقاح كورونا للوقاية من الفيروس، ونشر صورا عبر حسابه على فيس بوك، أثناء تلقيه التطعيم بأحد المراكز الصحية، وكتب قائلا:" الحمد لله أخذت الجرعة الأولي من التطعيم ضد كورونا جزيل الشكر لمنظومة الصحة الرائعة بقيادة الوزيرة المحترمة د. هالة زايد ومركز صحة النزهة الجديدة وجميع العاملين بقيادة د. هبة محمود فرج .. إحترام ونظافة ونظام وتعامل إنساني راقي مع الجميع .. فعلاً.. تحيا مصر".

وحل السيناريست مدحت العدل، الأسبوع الماضى ضيفا فى برنامج "كلمة أخيرة"، الذى يذاع على قناة ON، للإعلامية لميس الحديدى وكشف عن سبب تسميته لـ"فوضى المشاعر"، هو إن أى شئ يحصل للإسنان سببها المشاعر، وبدأ فى كتابة القصايد فى بداية كورونا حينما أصيب بفيروس كورونا، وكتب 4 قصايد مهمين فى هذه التجربة.

وقال مدحت العدل، أنه شخص هادى جداً بطبيعته، وبعد شهر يكون عصبى فالفنان دائماً لا يسيروا على خطى واحد، لافتاً إلى أن فوضى المشاعر" التجربة الثالثة للكاتب، ويضم 32 قصيدة عامية.



مدحت العدل



مدحت العدل



مدحت العدل



مدحت العدل