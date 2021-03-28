سلمى رشيد تتصدر ترند المغرب بـ"دموعي سالاو"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تربعت المغنية المغربية سلمى رشيد على عرش الترند المغربي بأغنيتها الجديدة "دموعي سالاو"، وتعني "جفت دموعي وانتهت".

واحتلت الأغنية المرتبة الأولى في قائمة الفيديوهات الأكثر إقبالاً على موقع يوتيوب في المغرب، كما حصدت في ظرف وجيز أكثر من 700 ألف مشاهدة.



الأغنية التي تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب، من كلمات يونس آدم وألحان محمد الرفاعي وتوزيع حمزة الغازي، فيما كان الإخراج تحت إشراف الأخوين هيثم ومحمد فحصي.

وفي وقت سابق، كشفت سلمى عبر حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي، أن السبب وراء إطلاقها هذه الأغنية، كان هو فقدانها خالتها.

وسبق للمغنية المغربية أن ظهرت في أحد الفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تبكي تأثراً بهذه الأغنية الجديدة.

وأوضحت سلمى في تدوينة لها عبر موقع أنستقرام: "أغنية (دموعي سالاو) أثرت في كياني بكلماتها ولمست مشاعري بعدما فقدت خالتي التي كانت تُمثل أمي الثاني، وهو الحدث الذي جرحني وغيرني في نفس الوقت".





وقالت إنها لم تتكن تتخيل يوما ألم الفراق، إلا بعدما رحلت خالتها قبل 4 سنوات، موضحة أنه وعلى الرغم من مرور هذا الوقت كله إلا أن صورتها وصوتها لا يُفارقان مُخيلتها.

وزادت: "مازلت أبكي على فراقها لأن الفقدان من أكثر الآلام التي يمكن أن نحس بها".

وأردفت مُتمنية الحفظ لجميع الأحباب، والدعاء لمتابعيها بألا يحرمهم الله من عزيز ولا غالي، لتضيف قائلة: "أردت الفضفضة قليلاً وتفريغ ما يحمله قلبي، وكي أكشف لكم أيضاً السبب الذي جعل هذه الأغنية تؤثر في ذاتي إلى هذه الدرجة".

وختمت بالدعوة إلى الاهتمام بالأشخاص الذين نُحبهم، مع إعطائهم حب الدنيا كُلها، لأن الحياة قصيرة جداً.

وظهرت سلمى رشيد في الكليب الخاص بها وحيدة، دون الاستعانة بأي مودل، لكنها غيرت مظهرها في أكثر من مرة، معتمدة على مكياج طبيعي وبسيط، نظراً للطابع الحزين للأغنية.