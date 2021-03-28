أمير رمسيس لـ"الخليج 365": أرفض الهجوم على هند صبري لهذا السبب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد المخرج المصري أمير رمسيس سعادته بالمشاركة في الدورة العاشرة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، واختياره عضو لجنة تحكيم.

وقال رمسيس لـ"الخليج 365": "علاقتي بمهرجان الأقصر السينمائي بدأت منذ سنوات، وشاركت في كل مسابقات المهرجان، وأرى أنه يتطور عاما بعد الآخر، ويجب توجيه الشكر للقائمين عليه لأنهم نجحوا في إقامة فعالياته في ظل ظروف صعبة".

وحول فيلمه الأخير حظر تجول قال: "أحرص دائما على الاقتراب من القضايا المسكوت عنها في مجتمعنا، وناقشت في الفيلم قضية الجريمة الجنسية في محيط العائلة، والحقيقة أنني لم أجد صعوبة أو اعتراضا من جانب الرقابة على المصنفات الفنية في تنفيذ هذا الفيلم، كما أنني سعيد بالنجاح الذي حققه العمل".

وتابع رمسيس حديثه: "كل فريق الفيلم وعلى رأسهم إلهام شاهين وأمينة خليل، كانوا مقتنعين بالعمل جدا، ولديهم إصرار على تقديم عمل يحمل كل مواصفات الجودة، وبالمناسبة رفضت التصوير في ديكور وبحثت عن مكان على أرض الواقع في شارع شبرا من أجل التعايش والمصداقية".





وبشأن دفاعه عن الفنانة التونسية هند صبري ومشاركتها في موكب نقل المومياوات الملكية في مصر قال: "اندهشت من الهجوم على هند صبري لأنها تونسية، لاسيما أنها فنانة كبيرة ومؤثرة ولديها أعمال رائعة في السينما المصرية منها، والحدث يستحق أن يشارك فيه نجوم عالميون ومن كل مكان أيضا".

وحول اتهامه بالإساءة للنجمة أروى جودة قال: "القول بأنه لا توجد فنانات مصريات يصلحن للمشاركة كلام خاطئ في مصر توجد سوسن بدر وأسماء أبو اليزيد وعدد كبير، وقد اتهمني البعض بالإساءة للفنانة أروى جودة عندما قلت إن ملامحها لا تناسب الحدث، لم أقصد الإساءة لأنني أحترمها جدا وأقدرها وكنت أتمنى العمل معها".

وبخصوص مشروعاته الفنية القادمة قال أمير رمسيس إنه مشغول بالتحضير لفيلم جديد يحمل عنوان "ما تخفيه سميرة العايقة"، مشيرا إلى أنه يتمنى تقديم عمل عن وسائل التواصل الاجتماعي والتوحش الإنساني الذي نتج عنها في السنوات الأخيرة.