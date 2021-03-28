محمود حميدة لـ"الخليج 365": السينما ليست للعواجيز وهذه قصتي مع رامز جلال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف الفنان المصري محمود حميدة عن تفاصيل ظهوره في برنامج المقالب "رامز تحت الأرض" إنتاج عام 2017 وتقديم رامز جلال.

وقال حميدة لـ"الخليج 365" على هامش مشاركته بالنسخة العاشرة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية إن "هناك اتفاقات بالتأكيد قبل التصوير مع رامز جلال، مش معقول تجيب ستار كبير وبعدين تعمل فيه فصل بايخ، قد يؤدي إلى حادثة فظيعة مثلا، ويسيبك".

وتابع حميدة: "يعني هو لو جابني أنا من غير ما أعرف، فكل القائمين على البرنامج يعرفون ما سيحدث بعدها".



وواصل حميدة حديثه قائلا: "قابلت رامز ذات مرة خلال إحدى السفريات، ودعاني إلى الظهور معه في البرنامج وقال لي وقتها أنا ما بعملش اتفاقات، وقلتلك مش هكدب على نفسي ولا على الجمهور عشان أكسب فلوس.. فقلت له يا رامز عاوز تجيبني في البرنامج أكون من غير ما أعرف، وهذا كان الضوء الأخضر له وبعدين جابوني فعلا من غير ما أعرف، وما اكتشفتش إلا في نهاية المقلب".

وعن التحديات التي واجهت الدورة العاشرة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، قال حميدة "مهرجان الأقصر تفوق على العديد من المهرجانات الكبرى مثل فينيسيا وبرلين، فنحن هنا نقف معا ولم نعتمد على اللقاءات الافتراضية مثلهم، التعامل وجها لوجه لا تعوضه وسائل الاتصال الأخرى".

وتابع: "إن لم أقابل صناع الفيلم أو نتحاور سويا، فهذا لن يفيدني، فالتطور الإنساني لن يتحقق، وبذلك لن يحدث أيضا تطورا في صناعة السينما".

وحول شروطه في وضع اسمه على تتر الأعمال الفنية قال: "لا أهتم بهذا الأمر في السينما لأنها تعتمد على الشباب وليس العواجيز، لكن يشغلني هذا الأمر في الدراما التليفزيونية".

ويقدم المهرجان لجمهوره 12 فيلما من الأفلام المشاركة بالمسابقات الرسمية للمهرجان، بجانب برنامج العروض خارج المسابقة الرسمية، وبرامج عروض بانوراما مصرية، وتكريم عظماء كرة القدم الأفريقية، والمئوية الثانية للأديب الروسي، فيودور دوستويفسكي.