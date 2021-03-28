شكرا لقرائتكم خبر عن بروفيسور La Casa De Papel يحيى ذكرى اليوم العالمى للمسرح بصورة من الكواليس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم العالمي ألفارتو مورتي، صاحب شخصية البروفيسور في مسلسل الدراما الإسبانية La Casa De Papel، على احياء ذكرى اليوم العالمى للمسرح، التي وافقت أمس السبت، 27 مارس، حيث نشر صورة له عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام.

وظهر البروفيسور في الصورة وهو داخل أحد البارفانات أثناء استعداداه لإحدى المسرحيات التي شارك بها مؤخراً، لإحياء ذكري اليوم العالمي للمسرح، بينما يتسارع الكثيرين لإحياء صناعة المسرح وسط تكنولوجيا السينمات الحالية.

وعلى جانب آخر، يشار إلى أن الموسم الخامس من مسلسل La Casa De Papel، يشهد انضمام نجمين جديدين إلى طاقم العمل وهما ميجيل أنخيل سيلفستر الذى شارك في أعمال مثل Sky Rojo, Sense 8، وباتريك كيريادو المرشح لجائزة جويا عن أعمال La gran familia Española وVivir sin permiso ، على أن يتكون الموسم الخامس من 10 حلقات.



البروفيسور

وفى تصريحات سابقة لـ أليكس بينا، مبتكر ومنتج المسلسل، قال: "لقد قضينا عاماً كاملاً نفكر في كيفية إنهاء عملية السطو ووضع البروفيسور للمحاكمة وكيفية وضع الأحداث غير القابلة للتغيير لبعض الشخصيات في المسلسل، وتوصلنا لأهمية وجود جزء خامس لمسلسل (البروفيسور)، حيث تصل الحرب إلى قمة التشويق والإثارة من خلال الموسم الخامس".