شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. احتفالية بديع خيرى ومشوار حياته مع نجيب الريحاني وسيد درويش فى الأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم جمعية أبناء فنانى مصر بالتعاون مع قطاع صندوق التنميه الثقافية، احتفالية المبدع الكبير بديع خيرى ومشوار حياته مع نجيب الريحاني وسيد درويش، وذلك مساء اليوم في الساعه السابعة مساء، بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

ومن المقرر أن يدير الحوار الشاعر محمد أحمد بهجت مع الشاعر شوقى حجاب والدكتور نبيل بهجت، بحضور الكاتب بشير الديك وكمال رمزى والدكتور خالد بهجت والمخرج السينمائى عمرو عابدين وصانع النجوم المخرج خالد جلال والمخرج جمال عبد الحميد والفنانة رجاء حسين والفنانة ميمى جمال وعصام السيد، وأيضا أعضاء الجمعية الفنانين العظماء سميحه ايوب وسميره عبد العزيز ورشوان توفيق ومديحه حمدى وعادل عوض واحمد الابيارى وجميع اعضاء الجمعيه من الفنانين وأبناء الفنانين العظماء، ومن فقرات الحفل العزف على العود وإلقاء أغاني بديع خيري بأداء الفنان حسن زكي.



احتفالية بديع خيري

يذكر أن الراحل بديع خيرى ولد في حى المغربلين أحد أشهر الأحياء الشعبية بالقاهرة، ودخل الكتاب وحفظ القرأن وكتب الزجل في سن مبكر من عمره ثم أنهى دراسته وعين مدرسا، بدأ بكتابة المونولوج ثم كتابة المسرحيات فكانت أول مسرحياته هي "أما حتة ورطة" ثم تعرف على نجيب الريحاني عام 1918 وكان أول اشتراك لهما رواية "علي كيفك". كتب بديع خيرى أيضا أوبريتات منها أوبريت (العشرة الطيبة). وسافر بديع خيرى ونجيب الريحاني إلى الشام واكتشفا بديعة مصابني. كان صديقا مقربا لنجيب الريحاني.