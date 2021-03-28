شكرا لقرائتكم خبر عن ميجان فوكس وصديقها Machine Gun يحضران حدث بطولة UFC 260.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت النجمة العالمية ميجان فوكس، بجوار صديقها مطرب الراب Machine Gun Kelly، في حدث بطولة UFC 260 للفنون القتالية التي تقام حالياً في مدينة لاس فيجاس الأمريكية.

والتقطت عدسات المصورين النجمة صاحبة الـ 34 عاماً وهى تجلس بجوار صديقها في منطقة كبار الشخصيات في البطولة الشهيرة، التى تربطها به قصة حبهما بدأت في أول لقاء بينهما في موقع تصوير فيلم Midnight In The Switch Grass في أوائل عام 2020 ، قبل الاعلان عن علاقتهما العاطفية في مايو الماضى.



ماشيين جن فى البطولة



ميجان فوكس وصديقها

وارتدت فوكس فى الصور التى نشرتها صحيفة الديلى ميل البريطانية، بالطو باللون الأسود الممزوج بالبني، بينما ارتدي صديقها مطرب الراب تيشيرت باللون الرمادى، مع قصة شعر باللون الأخضر والكثير من الإكسسوارت الذهبية، كما شهدت البطولة حضور عدد كبير من النجوم والمشاهير العالميين على رأسهم نجمة تليفزيون الواقع الأمريكي كورتني كاردشيان وصديقها ترافيس باركر.



جانب من البطولة

وكانت عدسات المصورين قد التقطت - فى وقت سابق - صورا لـ ميجان فوكس برفقه صديقها مطرب الراب فى شوارع مدينة ماليبو، منذ ايام، حيث ظهرا وهما فى حالة رومانسية قبل ذهابهما لتناول وجبة العشاء مع بعض من أصدقائهم.

ووفقاً للصور التى نشرتها صحيفة ديلى ميل البريطانية، فإن النجمة العالمية صاحبة الـ34 عاماً، ارتدت معطف جلد طويلا مكتملا ببعض الفرو الصناعي، فوق قميص قصير باللون الأحمر، بينما ارتدى صديقها صاحب الـ30 عاماً، معطفا وبنطلون باللون الأسود، مع قصة الشعر المختلفة التي يشتهر بها والتي جاءت باللون الأخضر.