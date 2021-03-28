شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالا بعيد ميلادها.."إيكون" كلمة السر فى حياة ليدى جاجا..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "ليدى جاجا" واحدة من أبرز نجمات الغناء فى العالم التى استطاعت بفضل موهبتها المذهلة و ذكائها أن تكون محط تركيز المعنيين بالموسيقى والغناء ووسائل الإعلام منذ ظهورها الأول على الساحة، واليوم احتفالا بعيد ميلادها الـ35 نكشف عن واحدة من أسرار دعمها فى بداية مسيرتها وظهورها كمغنية على الساحة الفنية.

فى بداية مسيرتها الفنية كانت ليدى جاجا تكتب الأغانى لعدد من أشهر نجوم الغناء ، لكن الخطوات الأولى تكون عادة الأصعب، لكن في الحقيقة لعبت الصدفة دور مهم في خطوات جاجا الأولي نحو الغناء، حيث سمع صوتها النجم العالمى إيكون " AKON " الذى آمن تماما بموهبتها حيث وقع معها صفقة مشتركة فى عام 2007 ، فتعاون معها فى أغنية " Just Dance" وهى الأغنية المنفردة الأولى لليدى جاجا كما دعمها و ساعدها إيكون فى ظهور ألبومها الأول للنور و الذى حمل عنوان " The Fame " و هو الألبوم الذى استطاع أن يحقق إشادات نقدية فور إطلاقه بمحتواه الغنائى وموسيقى جاجا وقدرتها الصوتية ، كما تصدر الألبوم فى ذلك الحين الرسوم البيانية فى العديد من البلدان بما فى ذلك الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وكندا وألمانيا وأيرلندا وبولندا وسويسرا ، ثم تحول الألبوم لخامس أكثر الألبومات مبيعا في عام 2009 .

كما كان يحرص أيكون دائما بالإشادة بموهبة ليدي جاجا و ظهورها المميز علي الساحة وهو ما أكده النجم الشهير بعدد من وسائل الإعلام ، و هو ما يظهر مدي إيمانه بجاجا و موهبتها المميزة .