شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد داش يكشف طريقته في تعلم اللهجة الصعيدية بسبب "نسل الأغراب".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان أحمد داش، كواليس دوره في مسلسل "نسل الأغراب" خلال لقائه في برنامج "its show time"، المذاع على قناة Cbc، قائلا، أنا بعمل دور سليم من سوهاج وسافرت سوهاج فعلا وقعدت مع الناس عشان أشوف هما بيتكلموا ازاى وبيتعاملوا ازاى مع الناس ومشيت في الشارع وشوفت كل حاجة عشان لازم أكون زيهم لما أعمل الدور.

وأضاف أحمد داش، اللهجة الصعيدية صعبة جدا ولكن زى ما قلت روحت سوهاج عشان أتعلم طريقتهم في كل حاجة، واللهجة الصعيدية بتختلف هناك من قرية لقرية تانية وهى في الأول بتكون صعبة لكن بعد ما بتتكلم بيها شوية بتتظبط معاك في نطق كل الكلام.

وتابع أحمد داش، أنا مبسوط جدا انى بمثل قدام نجوم كبار مثل أحمد السقا وأمير كرارة والمخرج محمد سامى، وانا اشتغلت مع أمير كرارة قبل كده في فيلم كازابلانكا، وكل كواليس المسلسل جميلة جدا.

مسلسل "نسل الأغراب" من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية فى رمضان 2021، ويجمع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة للمرة الأولى فى الدراما، ويشارك فى بطولة العمل مى عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، أحمد فهيم، ليال عبد الخالق وآخرون، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، إنتاج شركة سينرجى.

ويعد مسلسل "نسل الأغراب"، هو التعاون الأول بين كرارة والسقا فى الدراما، حيث قدما سويًا أكثر من عمل فى السينما، وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوى بين بطلى العمل، كما أن المسلسل يتضمن العديد من المواقف المؤثرة والإنسانية رغم مضمونه التنافسى.