عايدة صبرا: مدينة بلا مسرح متل شجرة بلا ورق‎

كتبت أسماء لمنور في الأحد 28 مارس 2021 02:03 مساءً - منذ ساعة واحدة

بمناسبة يوم المسرح العالمي، وجّهت الممثلة اللبنانية عايدة صبرا ‏تحية لكل المسرحيين والعاملين في هذا القطاع، ووجهت رسالة مهمّة ‏عن وضع المسرح اليوم في لبنان‎.‎ وكتبت عبر صفحتها: “بمناسبة يوم المسرح العالمي، ألف تحية لكل ‏المسرحيين والعاملين في هذا القطاع‎.‎ المسرح ليس بخير‎.‎

فتحوا المطاعم وخلّوا المسرح مسكّر مع العلم انو المسرح أكثر مكان ‏ممكن ينظم التباعد الإجتماعي. ونتيجة هالشي عوائل وأفراد ‏ومؤسسات تضررت من التسكير‎.‎

المشكلة مش بس محصورة بالتسكير بل بإنتاج أي مسرحية وما ‏تتطلب من نفقات بتبلش بأجار المسرح لبدل أتعاب التقنيين لتنفيذ ‏الديكور لأتعاب الممثلين وطباعة ملصقات وبطاقات ودفع رسوم ‏للمالية وغيرو من النفقات‎…‎

وقديه بدو الواحد يسعّر البطاقة تتوفّي مع الكل … وبهالوضع ‏الإقتصادي مين بدو يقدّم مساعدات مادية لإنتاج أعمال مسرحية‎.‎

فالوضع فعلا كارثي لأن هالشي ممكن يخلي المسارح تسكّر‎ .‎

شو الحل ؟؟؟ هل إيجاد أماكن عرض مختلفة هو الحل لإستمرار ‏هالفن ؟ يمكن لمرحلة مؤقتة بس المشكلة الأساسية بتبقى قائمة‎.‎

ومن دون شي فيه كم مسرح تسكروا من زمااااااان‎.‎

مدينة بلا مسرح متل شجرة بلا ورق‎.”‎