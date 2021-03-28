"زايد للكتاب" تعلن القوائم القصيرة في فرعي "التنمية وبناء الدولة" و"الفنون والدراسات النقدية"

محمد الفلاح - الأحد 28 مارس 2021

أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب عن الأعمال التي ضمتها القوائم القصيرة في فرعي "التنمية وبناء الدولة" و"الفنون والدراسات النقدية" في دورتها الخامسة عشرة حيث اشتملت القوائم على ستة أعمال من مصر والمغرب والإمارات وتونس.



وتضمّنت القائمة القصيرة لفرع "التنمية وبناء الدولة" .. "الغوص بو سبعة أرزاق" للكاتب الإماراتي أحمد محمد بن ثاني، الصادر عن دار أوستن ماكولي بابليشرز في 2019، و"الانتقال إلى الديموقراطية: ماذا يستفيد العرب من تجارب الآخرين؟" للأستاذ الدكتور علي الدين هلال من مصر، الصادر عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في 2019، و"تراث الاستعلاء بين الفولكلور والمجال الديني" للأستاذ الدكتور سعيد المصري من مصر، الصادر عن بتانة للنشر والتوزيع عام 2019.

أمّا القائمة القصيرة لفرع "الفنون والدراسات النقدية " فضمت " كتاب "خطاب الأمثولة، حوار الفكر والسلطة مقاربة تداولية معرفية" للباحث المغربي سعيد جبار، والذي نشرته دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع في 2019، و"مسار التحديث في الفنون التشكيلية من الأرسومة إلى اللوحة" للباحث التونسي خليل قويعة، الصادر عن دار محمّد علي للنشر عام 2020، و "أخلاقيات التأويل: من أنطولوجيا النصِّ إلى أنطولوجيا الفهم" للباحث المغربي محمد الحيرش، والذي أصدرته دار الفاصلة للنشر عام 2019.

وشهد فرع "التنمية وبناء الدولة" ارتفاعاً في عدد الترشيحات بلغ 17% بالمقارنة مع الدورة السابقة، حيث استقبل خلال الدورة الحالية 262 مشاركة، فيما استقبل فرع "الفنون والدراسات النقدية" 199 ترشيحاً في الدورة الحالية، وهي زيادة بنسبة 6 % بالمقارنة مع الدورة الماضية.