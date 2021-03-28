"بحاول أخليها مبسوطة".. هكذا هنأ خالد عليش ابنته بعيد ميلادها السادس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ الفنان والمذيع خالد عليش ابنته "ميما" بعيد ميلادها، الموافق يوم 27 مارس الجاري.

ونشر "عليش" صورة تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "ميما النهاردة تمت 6 سنين ما شاء الله، كل سنة وهي طيبة وبخير وسعادة".

أضاف: "أنا بحبها جدا وبحاول أعمل كل اللي أقدر عليه عشان تكون مبسوطة، ممكن مكونش موفق دايما، بس اللي متأكد منه إن أي حاجة بعملها تخصها بعملها بكل حب ومراعاة لمشاعرها ومستقبلها".

تابع: "يارب اهديني وارشدني دايما للصواب في أي حاجة تتعلق بيها واحفظها وأبعد عنها كل مكروه".

ومن ناحية أخرى يشارك خالد عليش في مسلسل"الطاووس" بطولة جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، أحمد فؤاد سليم، رانيا محمود ياسين، هالة فاخر، عابد عناني، مها نصار، فرح الزاهد، وسيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، ومن إخراج رؤوف عبد العزيز.