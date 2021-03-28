ماذا فعل الجمهور مع محمد إمام بكواليس مسلسل "النمر" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

نشر الفنان محمد إمام، مقطع فيديو يظهر خلاله جمهوره وهو يلتف حوله بأعداد كبيرة من كواليس مسلسل "النمر" المقرر عرضه في رمضان 2021.

إمام علّق على الفيديو الذي نشره عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، قائلا: "الحمدلله.. جمهور عظيم.. مسؤولية كبيرة.. شكرا على كل الحب ده.. إن شاء الله اللي جاي ماجاش زيه في التاريخ".

مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، هنا الزاهد، نرمين الفقي، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومي فؤاد، أحمد خالد صالح، وإيناس كامل، بالإضافة إلى عدد آخر من الفنانين الشباب للمشاركة في العمل، من إنتاج سينرجي.

آخر أعمال محمد إمام مسلسل "هوجان" في رمضان 2019، وشارك في بطولته رياض الخولي، عايدة رياض، أوس أوس، كريم محمود عبد العزيز وغيرهم، تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.