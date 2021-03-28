"سأحبك كل يوم كفريضة".. أحمد السعدني يوجه رسالة مؤثرة لطليقته الراحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

وجه الفنان أحمد السعدني، رسالة إلى طليقته أمل سليمان، والتي رحلت عن عالمنا في أغسطس 2019.

ونشر السعدني صورة معها عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلّق: "سأحبك كل يوم كفريضة.. عشق لا يقبل التأجيل".

وكان السعدني كشف تفاصيل تعارفهم وزواجهما وانفصالهما في شهر وفاة طليقته، وقال إن القصة تعود إلى عام 2003 حينما التقى بـ"أمل"، حيث كاد يصدمها بسيارته ليقع في حبها من النظرة الأولى.

تزوجا سريعا وأنجبا طفلهما الأول، وسرعان ما بدأت المشاكل بينهما، خاصة أنه شخص لا يتحمل المسؤولية، ما تسبب في وقوع الطلاق الشفهي بينهما 4 مرات في أول عام للزواج، ليقع الانفصال الأول بينهما بشكل رسمي، ويعيش بعدها حياته، لكنه لم يشعر بالراحة، فطلب منها العودة مرة أخرى، وبالفعل عادا إلى بعضهما، وأنجبا طفلهما الثاني، لتعود المشاكل من جديد، ليستسلم الثنائي للانفصال.