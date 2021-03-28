مهرجان الجونة السينمائي يفتح باب التسجيل للدورة الخامسة لمنصة الجونة السينمائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن فتح باب التقديم للدورة الخامسة لمنصة الجونة السينمائية، المقرر انعقادها في الفترة ما بين 16-21 أكتوبر 2021 في مدينة الجونة.

وكشف البيان الصادر عن المهرجان، عن الموعد النهائي للتقدم بالمشاريع في مرحلة التطوير، هو 15 يوليو، وللأفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج 1 أغسطس 2021.

صرح مدير المهرجان انتشال التميمي، قائلًا: "على مدى السنوات الأربع الماضية استقبل المنطلق، الذي يشكل جزءًا مهمًا من منصة الجونة السينمائية، 72 مشروعًا. قابل مخرجو ومنتجو تلك الأفلام مئات المنتجين والموزعين ومدراء المهرجانات و مسؤولي صناديق الدعم وغيرهم من محترفي الصناعة السينمائية العربية والدولية، مستفيدين من عشرات اللقاءات والندوات والورش مع دعم مالي يربو إلى مليون دولار أمريكي. نسبة كبيرة من المشاريع المشاركة، خاصة في مرحلة ما بعد الإنتاج وجدت طريقها إلى كبرى المهرجانات الدولية مثل كان وفينيسيا وبرلين وتورنتو، الأمر الذي عزز موقع المنطلق والمنصة على المستوى الدولي باعتبارهما منبعًا رئيسيًا ووجهة مميزة لما يبحث عنه مختصي السينما الدولية."

أضافت مديرة العمليات ومسؤولة العلاقات الدولية بالمهرجان بشرى رزة: "للعام الخامس على التوالي، تثبت منصة الجونة السينمائية أنها حاضنة هامة لكل المشروعات المشاركة. تبقى مهمتنا كما هي في دعم المواهب السينمائية العربية ونأمل أن نستمر في نشر روح التعاون التي مثلت دافعًا أساسيًا لنجاحنا على مدار الدورات الأربع السابقة."

اختار منطلق الجونة السينمائي في دورته الرابعة 12 مشروعًا في مرحلة التطوير (8 مشاريع روائية طويلة و4 مشاريع وثائقية طويلة)، و6 أفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج (5 أفلام روائية طويلة، وفيلم وثائقي طويل) بناءً على المحتوى والرؤية الفنية وإمكانية التنفيذ المالية. ترشحت تلك المشاريع للفوز بجوائز تقدر قيمتها بـ350 ألف دولار أمريكي مقدمة من المهرجان ورعاته وشركائه. تكونت لجنة تحكيم المنطلق من وكيل مبيعات الأفلام الفرنسي كليمون شوتون والمخرجة والمنتجة اللبنانية ديما الجندي والكاتبة والمخرجة والمنتجة الأردنية ليالي بدر، بينما ضمت قائمة مدربي المنطلق الخبراء والمستشارين: ريما مسمار من لبنان وجانا وولف من ألمانيا وديمة عازر من الأردن.

فاز مشروع "وداعًا جوليا" لمحمد كردفاني بجائزة أفضل مشروع في مرحلة التطوير إضافة إلى جوائز نقدية مقدمة من نيو سينشري برودكشن وسباركل ميديا سيرفيسيز وضمان توزيع من ماد سوليوشنز وإرجو ميديا فينشرز. فاز فيلم "الحياة تناسبني جيدًا" للهادي أولاد مهند بجائزة أفضل فيلم في مرحلة ما بعد الإنتاج إضافة إلى جائزة لخدمات عمل دي سي بي لفيلم مقدمة من ذا سيل بوست برودكشن، وجائزة لخدمات المؤثرات البصرية من شركة ميركوري. بينما تحصل "هاملت من عزبة الصفيح" لأحمد فوزي صالح على جوائز نقدية مقدمة من شاهد وسباركل ميديا سيرفيسيز إضافة إلى جوائز من فيلم إندبندنت والسفارة الأمريكية وإيفتا.

فاز "وداعًا طبريا" للينا سويلم بجوائز من آي برودكشنز وسينرجي فيلمز وداخلي وسط البلد. حصل "هج إلى ديزني" لمها الساعاتي على جائزة شبكة راديو وتليفزيون العرب (إيه آر تي). إضافة إلى ذلك فقد فاز "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" لخالد منصور بجائزة مقدمة من روتانا وأخرى من لاجوني. فاز "تيارات" لمهدي حميلي بجائزة نقدية من وياك وحصل "هنا ولا تراني" لفيروز سرحال على جائزة خدمات إنتاجية مقدمة من شاهد.

فاز "بركة العروس" لباسم بريش على جائزة أو إس إن لخدمات ما قبل البيع، بينما ذهبت جائزة لخدمات التسويق لفيلم من ذا سيل بوست برودكشن إلى "قربان" لنجيب بلحاج. فاز "مفيش راجل بيعيط" لمحمد مصطفى بجائزة فيلم إندبندنت والسفارة الأمريكية، بينما فاز "خذوني إلى السينما" للباقر جعفر بجائزة دوكس بوكس، وأخيرًا حصل "عرفة" لآلاء القيسي على جائزة إيفتا.

قدم جسر الجونة السينمائي العديد من الفعاليات الناجحة من بينها محاضرات لخبراء الصناعة مثل علي فازال وكريستوفر ماك من شركة نتفليكس والمخرج بيتر ويبر ومدير التصوير المصري أحمد المرسي ومشرف التحريك الدولي مينا إبراهيم. إضافة إلى ذلك، فقد قدم الجسر حلقات نقاشية لمؤسسات مثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومؤسسة ساويرس وإيفتا، وتعرضت تلك الحلقات لموضوعات من بينها تمكين النساء من خلال صناعة السينما وصناعة الإعلام في ضوء جائحة عالمية، كما قدمت السفارة الأمريكية ورشة لكتابة السيناريو وقدم مدرب التمثيل الشهير جيرالد جيمس ورشة للتمثيل. بالتعاون مع جيميناي إفريقيا، استضاف المهرجان مبادرة آبليفت فور جي إف إف التي عنيت بتقديم الدعم والتوجيه وفرص الشراكة لرواد الأعمال المهتمين بصناعة السينما.